Я еле живу: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на невыносимые трудности

Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, блогер и модель Анастасия Костенко, открыто рассказала о своей непростой жизни.

Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Костенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми

Многодетная мать поделилась своими переживаниями и подавленным настроением в личном блоге, попросив совета у подписчиков.

Неудивительно, что у неё возникли такие сложности, ведь она воспитывает четверых детей, каждый из которых имеет свой насыщенный распорядок. Милану нужно отвезти в гимназию, Еву и Алёшу — в детский сад, а самый младший, Ярослав, которому нет ещё двух лет, остаётся дома с мамой.

"Мне нужно изменить свой распорядок. Я еле живу… Если сажусь в машину, то стабильно засыпаю (поэтому пока не вожу). Осень на меня очень влияет. И хотя я всегда весёлый человек, с юмором, сохранять этот настрой при такой погоде мне трудно", — призналась супруга спортсмена.

Многие подписчики откликнулись на её пост, поддержав многодетную маму и пожелав ей улучшения самочувствия. 

Кроме того, Костенко сильно огорчается из-за постоянного негатива и хейта в интернете. Например, недавно она стала объектом критики за свой внешний вид, когда её увидели в одном из столичных магазинов. Её упрекнули за то, что она появилась в публичном месте якобы с немытой головой. 

Анастасия не стала терпеть такие нападки и ответила, что никого не высмеивала и выглядела вполне нормально. 

Кроме того, немало критики получает и её супруг. Общественность считает, что футболист стал неудачником — не работает, не развивается и вообще выглядит не очень.

Несколько месяцев назад 38-летний спортсмен оказался в центре скандала после того, как в Сеть попали скриншоты его переписки с двумя эффектными моделями в Сочи. Позже он оправдался, утверждая, что просто хотел предложить девушкам рекламное сотрудничество, а они решили привлечь к себе внимание за его счёт. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
