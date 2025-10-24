Судьба подала знак: букет невесты в руках Юлии Барановской стал поводом для обсуждений в Сети

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская поймала букет невесты, озадачив своих поклонников.

Телеведущая Юлия Барановская
Фото: ВК-аккаунт Юлии Барановской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Юлия Барановская

Традиция бросать букет на свадьбе продолжает действовать, и многие знаменитости уже убедились в её магии. Так, летом 2024 года телеведущая Ксения Бородина поймала цветы на свадьбе блогера Никиты Серовского, а спустя несколько месяцев сама вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Прошлым летом активно обсуждали отношения актрисы Агаты Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой: их совместные выходы на светские мероприятия не оставляли сомнений в их близости.

В декабре актриса участвовала в торжестве сестры музыканта и смогла поймать букет среди незамужних дам, мечтающих о браке. Через несколько месяцев пара сыграла свадьбу, а вскоре у них должен появиться ребёнок.

Возможно, не за горами и свадьба Барановской. Бывший муж ведущей, футболист Андрей Аршавин, часто подшучивает над ней, утверждая, что после него 45-летняя звезда не нашла "того самого мужчину" и якобы страдает от одиночества.

"Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или прячется под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его фантазия и скрытое желание, что я одна?" — удивлялась она.

На днях Барановская посетила свадьбу своего директора, Петро Шекшеева, где неожиданно для себя поймала букет невесты. Юлия не ожидала такого поворота событий, поскольку не стояла в первом ряду, где обычно оказываются самые активные участницы. 

Напоминаем, что недавно Юлии сделали операцию — она попала в больницу во время съемок в Салехарде. Выяснилось, что ведущая почувствовала сильные боли в животе и была срочно госпитализирована.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
