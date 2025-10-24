Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
КВН в слезах: как Елена Борщёва почтила память своего коллеги Павла Козмопулоса

Шоу-бизнес

Юмористка Елена Борщёва высказалась о смерти коллеги по команде КВН Павла Козмопулоса.

Юмористка Елена Борщёва с коллегой Павлом Козмопулосом
Фото: Инстаграм Елены Борщёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юмористка Елена Борщёва с коллегой Павлом Козмопулосом

Борщёва опубликовала в социальный сетях фото с участником команды "Сборная Пятигорска", который скончался накануне после продолжительной борьбы с раком. Ему было 44 года.

Юмористка вспомнила, что её коллега всегда считался лучшим актёром в команде. По её словам, они все стали заложниками своих образов, а вот Павлу удавалось быть мастером перевоплощений. Он мог сыграть кого угодно — женщин, детей и даже ихтиандра. Но помимо этого, юморист был настоящим другом и искренним человеком.

Елена поделилась, как после первых гастролей Павел вернулся домой не с гонораром, а с долгами, потому что постоянно всех угощал. Позже, шутя, он попросил больше не давать ему деньги до окончания тура.

В 2008 году, когда юморист находился на пике карьеры, ему диагностировали опухоль головного мозга. После операции он потерял слух, но не сдался. Артист продолжал выступать со стендапами, а также писал книгу и сценарий для фильма о человеке с похожим диагнозом. К тому же Павел активно занимался КВН в своем регионе и много работал с детьми, несмотря на то что в последнее время ему было всё сложнее ходить и порой приходилось передвигаться в инвалидном кресле.

"Пашка, мне будет очень не хватать твоей искренности, тепла, иронии, поддержки. Земля пухом, Царствия Небесного, сил близким", — написала Елена.

Она подчеркнула, что Павел очень любил свою дочь. Борщёва выразила соболезнования близким, пожелав им сил в этот тяжёлый момент.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
