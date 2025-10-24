Умер звезда КВН Павел Козмопулос: как юморист боролся с жестокой судьбой

Известный участник команды КВН "Сборная Пятигорска" Павел Козмопулос скончался на 45-м году жизни. По данным журналистов, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.
В возрасте 29 лет у Козмопулоса начали проявляться серьезные нарушения слуха и зрения.. Юморист принял свою болезнь с пониманием.
"Когда у человека нет слуха, это не трагедия. Нет зрения — тоже не катастрофа! Нет рук, ног — не беда. Настоящая трагедия, когда у человека нет мозга", — гласит цитата в шапке профиля Козмопулоса.
Павел активно вёл блог в социальной сети, где делился своими мыслями и переживаниями.
Также известно, что у юмориста осталась дочь, которой он часто посвящал нежные и трогательные публикации.
"Девочки растут быстрее мальчиков — миф! Я уверен, мы развиваемся и растём одинаково! Есть фото, где я и дочь в одном возрасте! Дочь, безусловно, выглядит старше", — писал артист.
Кроме того, Козмопулос размышлял о справедливости и призывал свою аудиторию быть более добрыми к окружающим.
