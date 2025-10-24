Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума
Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени

Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера

1:31
Шоу-бизнес

Редакция блогера Насти Ивлеевой вступилась за начальницу. В Telegram-канале "Настежь" пояснили телеведущей Ксении Бородиной и блогеру Иде Галич, что пост про теорию о сотрудничестве блогеров с мошенниками писали редакторы, а не Настя.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Настя Ивлеева

Журналисты, работающие на Ивлееву, выразили свою благодарность за внимание со стороны известных блогеров, отметив, что их ответы часто более осмысленные, чем эмоциональные реакции на взломы аккаунтов.

Редакция пояснила, что они лишь представили разные точки зрения на ситуацию, стараясь работать в журналистике.

"Очевидно, что это редакционный контент", — уточнили они, добавив, что в этом процессе они лишь пытаются сделать свою работу.

Далее они подчеркнули, что Настя, которая никого не трогала, не высказывала никаких заявлений.

"Где она выступала с заявлениями, Ксения? Максимум постила сегодня свои с мужем прогулки из Узбекистана. Были уверены, что .... (разборками) за столько лет Ксения надышалась на лобном месте. Видимо, нет. Знаем ваши кадры, немного тоже шарим", — гласит ответ авторов Telegram-канала.

Конфликт разгорелся из-за того, что в информационном аккаунте Ивлеевой была озвучена одна из версий взлома социальных сетей звёзд. Делалось предположение, что блогеры могут сами быть заинтересованы в проведении сомнительных розыгрышей. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Садоводство, цветоводство
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума
Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени
Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.