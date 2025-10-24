Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера

Редакция блогера Насти Ивлеевой вступилась за начальницу. В Telegram-канале "Настежь" пояснили телеведущей Ксении Бородиной и блогеру Иде Галич, что пост про теорию о сотрудничестве блогеров с мошенниками писали редакторы, а не Настя.

Блогер Настя Ивлеева

Журналисты, работающие на Ивлееву, выразили свою благодарность за внимание со стороны известных блогеров, отметив, что их ответы часто более осмысленные, чем эмоциональные реакции на взломы аккаунтов.

Редакция пояснила, что они лишь представили разные точки зрения на ситуацию, стараясь работать в журналистике.

"Очевидно, что это редакционный контент", — уточнили они, добавив, что в этом процессе они лишь пытаются сделать свою работу.

Далее они подчеркнули, что Настя, которая никого не трогала, не высказывала никаких заявлений.

"Где она выступала с заявлениями, Ксения? Максимум постила сегодня свои с мужем прогулки из Узбекистана. Были уверены, что .... (разборками) за столько лет Ксения надышалась на лобном месте. Видимо, нет. Знаем ваши кадры, немного тоже шарим", — гласит ответ авторов Telegram-канала.

Конфликт разгорелся из-за того, что в информационном аккаунте Ивлеевой была озвучена одна из версий взлома социальных сетей звёзд. Делалось предположение, что блогеры могут сами быть заинтересованы в проведении сомнительных розыгрышей.