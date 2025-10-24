В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Шоу-бизнес

Певица Жасмин объяснила, как собирается участвовать в воспитании внука, который должен скоро родиться. 

Певица Жасмин с семьёй
Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Жасмин с семьёй

Звезда приняла участие в презентации нового сезона ТНТ и поговорила с журналистами. Конечно, её расспросили о скором появлении внука.

Певица поделилась, что её сын Михаил и невестка Ева ещё не выбрали имя для малыша — решили сделать это после рождения, когда увидят ребёнка. Кстати, уже известно, что у пары будет мальчик: пол ребёнка семья узнала вместе с телезрителями ТНТ, когда телеведущий Павел Воля провёл гендер-пати прямо в эфире своего вечернего шоу.

"Это было так прекрасно! Мы играли в крестики-нолики, и в итоге, выбирая значки, дошли до того, что у меня оказался внук!" — радостно рассказала она.

Звезда призналась, что мечтала о том, чтобы внук родился в определённый день. Она надеется, что наследник родится под знаком весы.

Исполнительница рассказала, что не вмешивается в организацию дома будущих родителей — считает, что это их забота.

"Я это не должна делать. Они всё подготовили, я пришла, посмотрела", — отметила она.

Кроме того, певица раскрыла, что пока не купила подарок малышу, так считает это плохой приметой. Она предпочитает дождаться появления малыша на свет. Главное её желание — рождения здорового ребёнка.

Также Жасмин заявила, что сын наследник сына Михаила и невестки Евы не будет называть её бабушкой.

"Нет, не бабушка! Баба Сара — это мой бренд", — подчеркнула артистка.

Будущая бабушка заверила, что не собирается брать на себя воспитание внука, так как ей есть кому уделить внимание — дочке Маргарите и сыну Мирону.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
