Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина предположила, что блогер Настя Ивлеева "надышалась куриным помётом".

Блогер Настя Ивлеева
Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Настя Ивлеева

Звезда "Дома-2", которая также ранее стала жертвой мошенников, присоединилась к блогеру Иде Галич и выразила недовольство по поводу высказываний звезды "Орла и Решки".

По её словам, Ивлеева, сделав заявление о том, что они с коллегами пытаются обмануть людей, просто не понимает ситуацию.

"Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?!" — обратилась к коллеге Ксения.

Она отметила, что уже выбились из сил объяснять всем, что блогеры — пострадавшая сторона, которую при этом ругают. Бородина не понимает желание Ивлеевой "подлить масла в огонь".

Телеведущая напомнила, что проявляла сочувствие к Насте и напомнила ей о скандале с "голой вечеринкой".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
