Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву

Телеведущая Ксения Бородина предположила, что блогер Настя Ивлеева "надышалась куриным помётом".
Звезда "Дома-2", которая также ранее стала жертвой мошенников, присоединилась к блогеру Иде Галич и выразила недовольство по поводу высказываний звезды "Орла и Решки".
По её словам, Ивлеева, сделав заявление о том, что они с коллегами пытаются обмануть людей, просто не понимает ситуацию.
"Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?!" — обратилась к коллеге Ксения.
Она отметила, что уже выбились из сил объяснять всем, что блогеры — пострадавшая сторона, которую при этом ругают. Бородина не понимает желание Ивлеевой "подлить масла в огонь".
Телеведущая напомнила, что проявляла сочувствие к Насте и напомнила ей о скандале с "голой вечеринкой".
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.