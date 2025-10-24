Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет чистого кузова: простые средства, которые справятся с битумом за минуты
Финансовый капкан: передача активов России Украине — вот чем это грозит Германии
Отпариватель творит чудеса: 10 способов сделать уборку быстрее и чище без химии
Секрет хрустящего картофеля фри раскрыт: этот ингредиент есть на каждой кухне
Жемчужные нити под угрозой: вот как спасти крестовник, когда зима играет против него
Косточка не спасёт: привычки, из-за которых псу грозит воспаление дёсен — боль при каждом кусочке
Упражнение, что запускает мышцы, будто турбину — заменяет приседания, выпады и даже бег в гору
Полина Диброва не в восторге: как Роман Товстик балует свою бывшую жену
Невидимая угроза на ладони: как полезная привычка перегружает печень и добавляет килограммы

Блогер Ида Галич в ярости: как Настя Ивлеева перешла все границы

1:20
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич обратилась к блогеру Насте Ивлеевой с возмущением и упрёками.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Настя Ивлеева

Поводом для её реакции стал пост в Telegram-канале Ивлеевой, который теперь позиционируется как полноценное медиа. В публикации обсуждалась популярная в сети теория заговора — согласно ей, блогеры якобы лишь изображают взлом своих страниц, чтобы обмануть подписчиков и выманить у них деньги. Такая информация, появившаяся в канале бывшей подруги, сильно задела Иду.

"То есть Нармин в момент смерти своей падчерицы, я сразу после родов и Оля, которая сегодня весь день плачет мне в телефон — взяли и одолжили кому-то свои аккаунты? И кайфуем от шантажа? "…" Как может так рассуждать человек — блогер?" — возмутила звезда интернета.

По мнению Иды, подобные слова особенно странно слышать от человека, который сам долгие годы работал блогером, знал цену репутации и мечтам, и понимал, что доверить личное пространство чужим невозможно.

Она отметила, что такие заявления испортили ей вечер и назвала происходящее "безусловно грустным", добавив, что каждый, кто распространяет подобные теории, заслуживает лично столкнуться с мошенниками и вымогателями.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Еда и рецепты
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Секрет чистого кузова: простые средства, которые справятся с битумом за минуты
Финансовый капкан: передача активов России Украине — вот чем это грозит Германии
Отпариватель творит чудеса: 10 способов сделать уборку быстрее и чище без химии
Блогер Ида Галич в ярости: как Настя Ивлеева перешла все границы
Секрет хрустящего картофеля фри раскрыт: этот ингредиент есть на каждой кухне
Жемчужные нити под угрозой: вот как спасти крестовник, когда зима играет против него
Косточка не спасёт: привычки, из-за которых псу грозит воспаление дёсен — боль при каждом кусочке
Упражнение, что запускает мышцы, будто турбину — заменяет приседания, выпады и даже бег в гору
Полина Диброва не в восторге: как Роман Товстик балует свою бывшую жену
Невидимая угроза на ладони: как полезная привычка перегружает печень и добавляет килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.