Блогер Ида Галич в ярости: как Настя Ивлеева перешла все границы

Блогер Ида Галич обратилась к блогеру Насте Ивлеевой с возмущением и упрёками.

Поводом для её реакции стал пост в Telegram-канале Ивлеевой, который теперь позиционируется как полноценное медиа. В публикации обсуждалась популярная в сети теория заговора — согласно ей, блогеры якобы лишь изображают взлом своих страниц, чтобы обмануть подписчиков и выманить у них деньги. Такая информация, появившаяся в канале бывшей подруги, сильно задела Иду.

"То есть Нармин в момент смерти своей падчерицы, я сразу после родов и Оля, которая сегодня весь день плачет мне в телефон — взяли и одолжили кому-то свои аккаунты? И кайфуем от шантажа? "…" Как может так рассуждать человек — блогер?" — возмутила звезда интернета.

По мнению Иды, подобные слова особенно странно слышать от человека, который сам долгие годы работал блогером, знал цену репутации и мечтам, и понимал, что доверить личное пространство чужим невозможно.

Она отметила, что такие заявления испортили ей вечер и назвала происходящее "безусловно грустным", добавив, что каждый, кто распространяет подобные теории, заслуживает лично столкнуться с мошенниками и вымогателями.