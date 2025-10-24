Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку
Тело просит не дивана, а движения: простой способ ускорить восстановление без боли и усталости
Российский материал, который видит свет по-другому: шаг к вычислениям в субтерагерцовом мире 6G
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр

Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!

2:52
Шоу-бизнес

Модель Белла Хадид впервые отреагировала на комментарии о том, что выглядела "больной" на шоу Victoria's Secret.

Модель Белла Хадид
Фото: Фан-аккаунт Беллы Хадид ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Белла Хадид

Звезда мировых подиумов впервые прокомментировала ставшее вирусным видео с её недавним выходом на модном показе, который вызвал тревогу по поводу её состояния здоровья. Модель признала, что действительно чувствовала себя плохо в тот вечер.

Напомним, ранее в сети обратили внимание на то, что во время дефиле на шоу Victoria's Secret 29-летняя Хадид выглядела болезненно худой, шла неуверенной походкой, её шатало, а улыбка была напряженной.

В результате одна из поклонниц Беллы опубликовала видео в социальных сетях, где напрямую обратилась к ней.

"Белла Хадид, что с тобой, чёрт возьми, не так? Что нам делать?" — спросила она.

Хадид заметила ролик и оставила комментарий, в котором подтвердила, что действительно чувствовала себя плохо в день показа, так как у неё начались месячные и она ещё не восстановилась после недавней госпитализации. Однако она заверила, что с ней всё в порядке.

"В тот день утром у меня начались месячные, и я ещё не восстановилась после всей этой больничной суеты, но я старалась изо всех сил. Я в порядке, клянусь. Извини, если я тебя подвела", — написала Хадид, добавив плачущие эмодзи.

После шоу поклонники модели сильно обеспокоились её состоянием, тем более что она вышла на подиум всего через месяц после того, как сообщила о госпитализации из-за обострения болезни Лайма. Некоторые также предположили, что хрупкой Белле было трудно передвигаться с декоративными крыльями, которые были частью её образа (после показа модель подтвердила, что вес конструкции составлял около 22 килограммов).

О том, что у неё произошло обострение болезни, Белла Хадид рассказала в сентябре, опубликовав фото, сделанное под капельницей в больнице, на котором она плачет от боли. Её мать Иоланда также призналась в соцсетях, что ей "невыносимо смотреть на то, как мучается" её дочь. Напомним, модель впервые рассказала о своём диагнозе в 2012 году и с тех пор периодически делает перерывы в карьере из-за этого.

Однако в сети начала распространяться версия, что Белла прикрывает болезнью другие проблемы (одни считают, что модель борется с последствиями анорексии, а другие — с зависимостью от запрещённых веществ). Особенно учитывая, что официальная медицина не признаёт хроническое течение болезни Лайма. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Садоводство, цветоводство
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Происшествия
Тайга проглотила троих: вот что на самом деле случилось с семьёй Усольцевых
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр
Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом
Никакой химии — а муравьёв как не бывало: старинный рецепт, который до сих пор работает безотказно
Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов
Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок
Кто проживает на дне океана: существа, будто сошедшие со страниц фантастики — тьма полная жизни
Осень стелет дорожку для вшей: что запускает скрытую эпидемию прямо в школьных классах
Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.