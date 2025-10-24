Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!

Шоу-бизнес

Модель Белла Хадид впервые отреагировала на комментарии о том, что выглядела "больной" на шоу Victoria's Secret.

Фото: Фан-аккаунт Беллы Хадид ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Белла Хадид

Звезда мировых подиумов впервые прокомментировала ставшее вирусным видео с её недавним выходом на модном показе, который вызвал тревогу по поводу её состояния здоровья. Модель признала, что действительно чувствовала себя плохо в тот вечер.

Напомним, ранее в сети обратили внимание на то, что во время дефиле на шоу Victoria's Secret 29-летняя Хадид выглядела болезненно худой, шла неуверенной походкой, её шатало, а улыбка была напряженной.

В результате одна из поклонниц Беллы опубликовала видео в социальных сетях, где напрямую обратилась к ней.

"Белла Хадид, что с тобой, чёрт возьми, не так? Что нам делать?" — спросила она.

Хадид заметила ролик и оставила комментарий, в котором подтвердила, что действительно чувствовала себя плохо в день показа, так как у неё начались месячные и она ещё не восстановилась после недавней госпитализации. Однако она заверила, что с ней всё в порядке.

"В тот день утром у меня начались месячные, и я ещё не восстановилась после всей этой больничной суеты, но я старалась изо всех сил. Я в порядке, клянусь. Извини, если я тебя подвела", — написала Хадид, добавив плачущие эмодзи.

После шоу поклонники модели сильно обеспокоились её состоянием, тем более что она вышла на подиум всего через месяц после того, как сообщила о госпитализации из-за обострения болезни Лайма. Некоторые также предположили, что хрупкой Белле было трудно передвигаться с декоративными крыльями, которые были частью её образа (после показа модель подтвердила, что вес конструкции составлял около 22 килограммов).

О том, что у неё произошло обострение болезни, Белла Хадид рассказала в сентябре, опубликовав фото, сделанное под капельницей в больнице, на котором она плачет от боли. Её мать Иоланда также призналась в соцсетях, что ей "невыносимо смотреть на то, как мучается" её дочь. Напомним, модель впервые рассказала о своём диагнозе в 2012 году и с тех пор периодически делает перерывы в карьере из-за этого.

Однако в сети начала распространяться версия, что Белла прикрывает болезнью другие проблемы (одни считают, что модель борется с последствиями анорексии, а другие — с зависимостью от запрещённых веществ). Особенно учитывая, что официальная медицина не признаёт хроническое течение болезни Лайма.