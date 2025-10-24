Полина Диброва не в восторге: как Роман Товстик балует свою бывшую жену

Шоу-бизнес

Блогер Полина Диброва выразила недовольство по поводу действий бизнесмена Романа Товстика.

Блогер Полина Диброва с сыновьями

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Мажор в Дубае". Актёр Павел Прилучный на мероприятие не пришел, поэтому все взгляды были устремлены на Полину Диброву.

Ранее мать троих сыновей шоумена могла бы спокойно пройти по красной дорожке и скрыться в зале, но после последних событий журналисты не отпускали её. На вопрос корреспондента о том, как бизнесмен Роман Товстик её балует, женщина с легким сожалением ответила, что никак. Все его подарки достаются другой, и далеко не обычные.

"Он потакает своей бывшей жене тем, что они пытаются договориться и разделить имущество", — пояснила она.

Через три недели телеведущий Дмитрий Дибров будет праздновать свое 66-летие. Однако Полина намекнула, что подарков экс-супругу она не собирается делать.

"Дети что-нибудь подготовят, а я помогу", — сказала блогер.

Ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером" тоже не отстает от жены по числу посещений светских мероприятий, а возможно, и обгоняет её.

На октябрьской премьере "Хроники русской революции" шоумен подколол бизнесмена, к которому ушла мать его детей. Телеведущий с иронией отметил, что в любом случае он остается брендом, пока Товстик будет оставаться в тени.

Миллионер создал личный блог, где сообщал публике о своей личной жизни и в основном жаловался на мать своих шестерых детей. Однако с августа не появилось ни одной новой публикации. В конце сентября юрист Екатерина Гордон сообщила, что больше не представляет интересы Елены Товстик.

Роман предложил своей бывшей довольно выгодные условия, но она потребовала больше, послушав мнения других правозащитников. И в начале октября Товстики официально развелись. Елена уверена, что новый союз долго не продержится, так как предприниматель привык черпать энергию от женщины, а Полина будет ее забирать.