Полина Диброва раскрыла семейную тайну: как дети переживают развод родителей

Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва откровенно рассказала, как её семья переживает развод с телеведущим Дмитрием Дибровым. На премьере фильма "Мажор в Дубае" она поделилась с журналистами Super подробностями того, как дети реагируют на перемены в жизни родителей и как им удаётся сохранять гармоничные отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

По словам Полины, она и Дмитрий стараются действовать максимально мягко и уважительно, чтобы их дети не чувствовали острого стресса. Развод, как призналась экс-супруга телеведущего, не стал для детей серьёзной травмой.

"Наверное, да, переживают. Но это не сильно", — сказала Полина Диброва.

Как родители делят заботу о детях

Полина подчеркнула, что после расставания в их семье не существует строгих правил по поводу воспитания. Все решения принимаются естественно, без конфликтов и давления.

"Мы абсолютно не разделяем никаких обязанностей. Всё по обоюдному желанию. Как получается, так получается", — пояснила Диброва.

По словам модели, у неё с бывшим супругом сохранились доверительные отношения, оба считают главным благополучие детей. Диброва уверена, что эмоциональная стабильность ребёнка зависит не от формальных договорённостей, а от атмосферы любви и взаимного уважения между родителями.

Новая глава в жизни

После расставания Полина не скрывает, что в её жизни появился новый мужчина. Недавно она поделилась с подписчиками радостью: получила ценные подарки от возлюбленного. Среди них — кольцо из серебра и жёлтого золота, выполненное в современном лаконичном стиле, и новенький Apple iPhone 17 Pro в редком оранжевом цвете.

Поклонники обратили внимание, что подарки были сделаны осенью, хотя день рождения у Полины — в июле. Блогер объяснила это просто: в их отношениях важны не даты, а внимание и тёплые жесты.

Женская сила и поддержка

Диброва известна своим жизнерадостным настроем и умением сохранять позитив даже в сложных ситуациях. В своих интервью она неоднократно подчёркивала, что не видит смысла обвинять кого-либо или углубляться в прошлое.

Она уверена, что развод — не трагедия, а естественный переход в новый этап жизни, когда можно пересмотреть приоритеты и научиться строить отношения заново, но уже с большим опытом и внутренним спокойствием.

Полина признаётся, что ей помогает поддержка близких и собственная активность. Она продолжает вести блог, путешествовать, участвовать в светских мероприятиях и активно развивать личный бренд.

Материнство без шаблонов

Воспитание детей после развода для Полины не стало испытанием — напротив, она видит в этом возможность уделять им больше внимания. По её словам, они растут в атмосфере открытости и доверия.

Полина не сторонница жёстких рамок и считает, что любовь и уважение к ребёнку важнее строгого режима. Она старается объяснять, а не наказывать, показывать личным примером, что важно быть честным и самостоятельным.

При этом Полина уверена: чтобы оставаться хорошей матерью, женщине необходимо заботиться и о себе — находить время на отдых, развитие, общение с друзьями.

Светская жизнь без пауз

Несмотря на личные перемены, Диброва остаётся активной фигурой на светской сцене. Она регулярно появляется на премьерах, модных показах и благотворительных мероприятиях. Вечера она часто проводит в компании друзей и коллег, но, как отмечают знакомые, всегда находит время для семьи.

На премьере "Мажора в Дубае" блогер выглядела уверенно и спокойно. Её стиль — лаконичный, без излишнего гламура, но с акцентом на индивидуальность — давно стал визитной карточкой.

Когда бывшие остаются командой

История Полины и Дмитрия Дибровых — пример того, как можно расстаться без громких скандалов и сохранить уважение. В интервью Дмитрий также не раз подчёркивал, что они остаются близкими людьми, которых объединяют дети и общие годы жизни.

Полина, в свою очередь, не скрывает, что благодарна бывшему мужу за всё, что они прожили вместе. По её словам, развод не перечеркнул тёплое отношение и взаимную благодарность.

Новый взгляд на счастье

Сегодня Полина Диброва строит жизнь по своим правилам — без оглядки на прошлое и без стремления доказать что-то окружающим. Её философия проста: счастье начинается тогда, когда человек позволяет себе быть собой.

Она делится с подписчиками мыслями о принятии, любви к себе и умении прощать. Судя по её улыбке на недавних кадрах, этот подход действительно работает.