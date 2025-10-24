Полина Диброва раскрыла семейную тайну: как дети переживают развод родителей

Модель Полина Диброва откровенно рассказала, как её семья переживает развод с телеведущим Дмитрием Дибровым. На премьере фильма "Мажор в Дубае" она поделилась с журналистами Super подробностями того, как дети реагируют на перемены в жизни родителей и как им удаётся сохранять гармоничные отношения.
По словам Полины, она и Дмитрий стараются действовать максимально мягко и уважительно, чтобы их дети не чувствовали острого стресса. Развод, как призналась экс-супруга телеведущего, не стал для детей серьёзной травмой.
"Наверное, да, переживают. Но это не сильно", — сказала Полина Диброва.
Полина подчеркнула, что после расставания в их семье не существует строгих правил по поводу воспитания. Все решения принимаются естественно, без конфликтов и давления.
"Мы абсолютно не разделяем никаких обязанностей. Всё по обоюдному желанию. Как получается, так получается", — пояснила Диброва.
По словам модели, у неё с бывшим супругом сохранились доверительные отношения, оба считают главным благополучие детей. Диброва уверена, что эмоциональная стабильность ребёнка зависит не от формальных договорённостей, а от атмосферы любви и взаимного уважения между родителями.
После расставания Полина не скрывает, что в её жизни появился новый мужчина. Недавно она поделилась с подписчиками радостью: получила ценные подарки от возлюбленного. Среди них — кольцо из серебра и жёлтого золота, выполненное в современном лаконичном стиле, и новенький Apple iPhone 17 Pro в редком оранжевом цвете.
Поклонники обратили внимание, что подарки были сделаны осенью, хотя день рождения у Полины — в июле. Блогер объяснила это просто: в их отношениях важны не даты, а внимание и тёплые жесты.
Диброва известна своим жизнерадостным настроем и умением сохранять позитив даже в сложных ситуациях. В своих интервью она неоднократно подчёркивала, что не видит смысла обвинять кого-либо или углубляться в прошлое.
Она уверена, что развод — не трагедия, а естественный переход в новый этап жизни, когда можно пересмотреть приоритеты и научиться строить отношения заново, но уже с большим опытом и внутренним спокойствием.
Полина признаётся, что ей помогает поддержка близких и собственная активность. Она продолжает вести блог, путешествовать, участвовать в светских мероприятиях и активно развивать личный бренд.
Воспитание детей после развода для Полины не стало испытанием — напротив, она видит в этом возможность уделять им больше внимания. По её словам, они растут в атмосфере открытости и доверия.
Полина не сторонница жёстких рамок и считает, что любовь и уважение к ребёнку важнее строгого режима. Она старается объяснять, а не наказывать, показывать личным примером, что важно быть честным и самостоятельным.
При этом Полина уверена: чтобы оставаться хорошей матерью, женщине необходимо заботиться и о себе — находить время на отдых, развитие, общение с друзьями.
Несмотря на личные перемены, Диброва остаётся активной фигурой на светской сцене. Она регулярно появляется на премьерах, модных показах и благотворительных мероприятиях. Вечера она часто проводит в компании друзей и коллег, но, как отмечают знакомые, всегда находит время для семьи.
На премьере "Мажора в Дубае" блогер выглядела уверенно и спокойно. Её стиль — лаконичный, без излишнего гламура, но с акцентом на индивидуальность — давно стал визитной карточкой.
История Полины и Дмитрия Дибровых — пример того, как можно расстаться без громких скандалов и сохранить уважение. В интервью Дмитрий также не раз подчёркивал, что они остаются близкими людьми, которых объединяют дети и общие годы жизни.
Полина, в свою очередь, не скрывает, что благодарна бывшему мужу за всё, что они прожили вместе. По её словам, развод не перечеркнул тёплое отношение и взаимную благодарность.
Сегодня Полина Диброва строит жизнь по своим правилам — без оглядки на прошлое и без стремления доказать что-то окружающим. Её философия проста: счастье начинается тогда, когда человек позволяет себе быть собой.
Она делится с подписчиками мыслями о принятии, любви к себе и умении прощать. Судя по её улыбке на недавних кадрах, этот подход действительно работает.
