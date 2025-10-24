Свекровь, любовь и немного философии: жена Реввы заставила всех задуматься внезапным признанием

Жена шоумена Александра Реввы — Анжелика — впервые откровенно рассказала о взаимоотношениях с матерью артиста и о том, как ей удаётся сохранять гармонию в семье. Поводом стали слухи о напряжённости между невесткой и свекровью, о которых упомянул Telegram-канал "Звездач". Однако сама Анжелика уверена: никакого конфликта в её жизни нет и никогда не было.

"Я её любила, люблю и буду любить"

Анжелика подчеркнула, что всегда с уважением относилась к матери мужа и не позволяла себе осуждать её взгляды.

"Никогда не было у меня никаких конфликтов с мамой моего мужа, я не смею обсуждать её отношение к себе — это её дело, я её любила, люблю и буду любить, это бабушка моих детей. Это её выбор. Мы не знаем, какими мы будем в старости и что у нас будет в голове", — сказала Анжелика.

По словам супруги артиста, она и свекровь видятся регулярно. Женщина отмечает, что старается не только поддерживать контакт, но и выражать внимание простыми, тёплыми жестами.

"Поздравляю её со всеми праздниками, пишу сообщения. Меня не надо любить", — добавила она.

Семейное тепло и взаимное уважение

Анжелика уверяет, что в их доме царит доверие и юмор — те качества, которые помогли паре пройти через годы популярности, гастролей и публичного внимания. По её словам, именно лёгкость и поддержка дают возможность сохранять душевное равновесие и не выносить бытовые вопросы в публичное пространство.

Супруга артиста отметила, что в их браке нет места ревности или упрёкам. Каждый понимает, насколько важно беречь личное пространство другого. Несмотря на постоянные поездки Александра, супруги стараются проводить время вместе, чтобы дети чувствовали себя в полной семье.

"С Реввой у нас фантастический брак", — отметила Анжелика.