Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные перемены: как пенсионерам гарантированно получить положенные выплаты
Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок
Мёртвый город оживает: что найдено в библейских Колоссах
Секрет экономии: стирайте вещи правильно, и счета за свет вас приятно удивят
Сюрприз для гурманов: где в мире еда не просто вкусная, а незабываемая
Картошка снова в моде: старые хитрости, которые дают урожай, будто из рекламы удобрений
Россияне спешат в автосалоны: пока реформы не вступили в силу, машины разбирают как горячие пирожки
37 лет без старости: у самой некрасивой крысы мира нашли ключ к долголетию человека
Убить оказалось проще: почему приютам и стерилизации предпочли эвтаназию

Не просто украшение: странный символ на шее Преснякова озадачил поклонников

Шоу-бизнес

На недавнем большом концерте звёзд Владимир Пресняков вышел на сцену с неожиданным украшением — лезвием бритвы рядом с крестиком. Этот аксессуар сразу привлёк внимание зрителей и стал предметом обсуждения в соцсетях. Многие гадали, не скрыт ли за ним особый смысл — и не слишком ли рискованно носить такой символ на виду.

Владимир Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков

"Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь", — пояснили помощники певца в беседе с "МК".

Издание отмечает, что лезвие символизирует независимость человека от чужого мнения, внутреннюю силу и стойкость. Для артиста, прошедшего долгий путь от юного идола 80-х до зрелого исполнителя, этот знак стал напоминанием о собственной свободе и умении оставаться собой.

Образ, за которым стоит история

Каждый выход Преснякова на сцену продуман до мелочей. Лезвие рядом с крестиком — не просто деталь. Оно создаёт контраст: светлая духовная сила и холодный металл решимости. Такой дуэт подчёркивает внутренний баланс артиста — мягкость и волю, романтизм и энергию рока.

Певец не раз признавался, что музыка для него давно перестала быть профессией и стала любимым делом.

Он говорит об этом спокойно и без пафоса. Его вдохновляет сцена, энергия публики и возможность делиться эмоциями, а не погоня за модой или трендами.

Личная жизнь и семья

Несмотря на плотный гастрольный график, артист старается не терять связь с домом. Он уделяет внимание детям и находит время на простое общение.

"Мы не часто делаем вместе уроки, но регулярно обсуждаем их, как с другом. Я — не строгий отец", — поделился певец.

По словам артиста, строг он только в одном — когда речь заходит о смартфонах. Современные родители поймут: с гаджетами действительно нужна мера.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Еда и рецепты
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Последние материалы
Важные перемены: как пенсионерам гарантированно получить положенные выплаты
Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок
Мёртвый город оживает: что найдено в библейских Колоссах
Секрет экономии: стирайте вещи правильно, и счета за свет вас приятно удивят
Сюрприз для гурманов: где в мире еда не просто вкусная, а незабываемая
Картошка снова в моде: старые хитрости, которые дают урожай, будто из рекламы удобрений
Россияне спешат в автосалоны: пока реформы не вступили в силу, машины разбирают как горячие пирожки
37 лет без старости: у самой некрасивой крысы мира нашли ключ к долголетию человека
Не просто украшение: странный символ на шее Преснякова озадачил поклонников
Убить оказалось проще: почему приютам и стерилизации предпочли эвтаназию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.