Не просто украшение: странный символ на шее Преснякова озадачил поклонников

На недавнем большом концерте звёзд Владимир Пресняков вышел на сцену с неожиданным украшением — лезвием бритвы рядом с крестиком. Этот аксессуар сразу привлёк внимание зрителей и стал предметом обсуждения в соцсетях. Многие гадали, не скрыт ли за ним особый смысл — и не слишком ли рискованно носить такой символ на виду.
"Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь", — пояснили помощники певца в беседе с "МК".
Издание отмечает, что лезвие символизирует независимость человека от чужого мнения, внутреннюю силу и стойкость. Для артиста, прошедшего долгий путь от юного идола 80-х до зрелого исполнителя, этот знак стал напоминанием о собственной свободе и умении оставаться собой.
Каждый выход Преснякова на сцену продуман до мелочей. Лезвие рядом с крестиком — не просто деталь. Оно создаёт контраст: светлая духовная сила и холодный металл решимости. Такой дуэт подчёркивает внутренний баланс артиста — мягкость и волю, романтизм и энергию рока.
Певец не раз признавался, что музыка для него давно перестала быть профессией и стала любимым делом.
Он говорит об этом спокойно и без пафоса. Его вдохновляет сцена, энергия публики и возможность делиться эмоциями, а не погоня за модой или трендами.
Несмотря на плотный гастрольный график, артист старается не терять связь с домом. Он уделяет внимание детям и находит время на простое общение.
"Мы не часто делаем вместе уроки, но регулярно обсуждаем их, как с другом. Я — не строгий отец", — поделился певец.
По словам артиста, строг он только в одном — когда речь заходит о смартфонах. Современные родители поймут: с гаджетами действительно нужна мера.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.