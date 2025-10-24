Не просто украшение: странный символ на шее Преснякова озадачил поклонников

На недавнем большом концерте звёзд Владимир Пресняков вышел на сцену с неожиданным украшением — лезвием бритвы рядом с крестиком. Этот аксессуар сразу привлёк внимание зрителей и стал предметом обсуждения в соцсетях. Многие гадали, не скрыт ли за ним особый смысл — и не слишком ли рискованно носить такой символ на виду.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков

"Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь", — пояснили помощники певца в беседе с "МК".

Издание отмечает, что лезвие символизирует независимость человека от чужого мнения, внутреннюю силу и стойкость. Для артиста, прошедшего долгий путь от юного идола 80-х до зрелого исполнителя, этот знак стал напоминанием о собственной свободе и умении оставаться собой.

Образ, за которым стоит история

Каждый выход Преснякова на сцену продуман до мелочей. Лезвие рядом с крестиком — не просто деталь. Оно создаёт контраст: светлая духовная сила и холодный металл решимости. Такой дуэт подчёркивает внутренний баланс артиста — мягкость и волю, романтизм и энергию рока.

Певец не раз признавался, что музыка для него давно перестала быть профессией и стала любимым делом.

Он говорит об этом спокойно и без пафоса. Его вдохновляет сцена, энергия публики и возможность делиться эмоциями, а не погоня за модой или трендами.

Личная жизнь и семья

Несмотря на плотный гастрольный график, артист старается не терять связь с домом. Он уделяет внимание детям и находит время на простое общение.

"Мы не часто делаем вместе уроки, но регулярно обсуждаем их, как с другом. Я — не строгий отец", — поделился певец.

По словам артиста, строг он только в одном — когда речь заходит о смартфонах. Современные родители поймут: с гаджетами действительно нужна мера.