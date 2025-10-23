Буланова — не гречка и не сосиски: Бузова раскрыла, почему россияне возвращаются к песням прошлого

3:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория" высказалась о феномене популярности песен 1990-х. Артистка рассказала, почему россияне с такой теплотой возвращаются к хитам прошлого, и неожиданно сравнила певицу Татьяну Буланову с горячим бутербродом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Почему старые песни снова в моде

По мнению Бузовой, любовь слушателей к песням 90-х объясняется просто: это музыка, которая вызывает воспоминания, ассоциируется с молодостью и спокойствием. В эпоху, когда всё вокруг стремительно меняется, людям хочется вернуться к чему-то родному и понятному.

Исполнительница призналась, что недавно ужинала в мишленовском ресторане Милана: еда там была изысканной, но ей всё же не хватало простоты. Именно поэтому Бузова сравнила Буланову с горячим бутербродом — не в буквальном смысле, а как символ домашнего уюта и душевности.

"Я не к тому, что Татьяна Буланова — это горячий бутерброд, гречка или сосиски. Тут дело в том, что мы влюбились в неё давно-давно. Это то, что нам близко, родное и вкусное", — цитирует Бузову НСН.

Ностальгия и эмоции

Ольга убеждена, что, даже если в какой-то момент приоритеты слушателей меняются, со временем все возвращаются к тем мелодиям, под которые когда-то плакали или радовались. Старые песни вызывают не только ностальгию, но и чувство внутреннего равновесия.

Музыка 90-х, по её мнению, — это не просто стиль или эпоха, это часть души целого поколения. Люди неосознанно ищут в старых композициях эмоции, которые в современном мире часто теряются за шумом технологий и скоростью жизни.

Вечные хиты и новые краски

Певица считает, что артистам вроде Булановой или Надежды Кадышевой стоит наслаждаться новой волной интереса к их творчеству. Старые песни снова звучат в эфирах и на площадках, а их исполнители получают признание не только от старших, но и от молодых слушателей.

Бузова отметила, что в каждой эпохе есть своя магия, но действительно сильные песни остаются в сердцах людей навсегда. И, как бы ни менялись времена, душевность и искренность всегда будут востребованы.

"Мало половин" как личная история

Говоря о собственных песнях, Ольга призналась, что надеется пережить такую же волну популярности, как сейчас переживают звёзды 90-х. Она уверена, что её творчество останется актуальным и через десятилетия.

"Песня "Мало половин” будет восприниматься уже по-другому. Контент, который я создаю, никогда не перестанет быть актуальным", — уверена Ольга Бузова.

По словам артистки, композиция "Мало половин" — это не просто хит, а откровенный рассказ о чувствах, которые понятны каждому. Её слова и мелодия отражают внутреннюю борьбу человека, стремящегося к целостности и любви, но вынужденного довольствоваться половиной желаемого.

Бузова признаётся, что в этой песне много личного. В разные периоды жизни она находила в ней новые смыслы — от боли и тоски до благодарности за прожитые эмоции. Артистка уверена: именно честность и эмоциональность сделали песню близкой для миллионов слушателей.