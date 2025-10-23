За один вечер — как за квартиру в Москве: почему Лепс и Шаман ценят себя так дорого

Пора праздничных концертов уже не за горами, а значит, на федеральных каналах вновь появятся самые востребованные артисты страны. И чем ближе Новый год, тем громче обсуждаются их гонорары. Почему выступления Шамана и Григория Лепса обходятся организаторам в миллионы рублей, а другие звёзды получают гораздо меньше, объяснил продюсер Николай Крупатин.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман

Почему цена за концерт так высока

Как пишет "Царьград", в последние два-три года, особенно после начала спецоперации, рынок выступлений сильно изменился. Артисты, чей гонорар ниже миллиона рублей, практически перестали быть востребованными. Крупатин отметил, что низкая стоимость не даёт возможности окупить затраты, ведь организация концерта — это не только сценическое выступление, но и огромный объём подготовки, логистики и технической поддержки.

Он подчеркнул, что публика часто считает артистов "зазнавшимися" из-за высоких цен, но в действительности значительная часть суммы уходит на оплату команды и оборудования.

"Артист, как правило, стоит дорого не потому, что он такой оборзевший, а потому, что он много тратит ресурсов на своё продвижение, продвижение своей музыки", — пояснил продюсер.

Гонорары и расходы: кто за что платит

По словам Крупатина, музыкальные артисты отличаются от комиков или стендаперов тем, что не могут выступать в одиночку. Весь процесс требует участия десятков специалистов: от звукорежиссёров и осветителей до музыкантов, которые играют на дорогих инструментах, редко доступных в регионах.

"То есть, да, есть, конечно, эти уникумы, артисты "Камеди-клаба", где один человек приехал, собрал стадион, забрал кассу и уехал. С ним максимум, может быть, пара человек технической группы. Но вот музыкальные артисты — это достаточно большой стафф", — отметил продюсер.

Например, у Григория Лепса, по его словам, огромный технический штат, множество звукорежиссёров и музыкантов, каждый из которых отвечает за качество концерта. У Шамана — полноценная группа сопровождения, свет, звук и визуальные эффекты, которые требуют серьёзных затрат. Всё это делает даже минимальный гонорар в несколько миллионов рублей экономически оправданным.

"Математика обидная", — высказался Крупатин.

Когда музыка превращается в бизнес

По словам Крупатина, в шоу-бизнесе действует простое правило: чем больше команда, тем дороже концерт. И если зрителю кажется, что певец просто вышел на сцену и спел, за этим стоят месяцы репетиций, аренда техники, транспорт, проживание, питание и реклама.

"Низкая стоимость артиста связана с тем, что им невозможно окупить затраты", — подчеркнул продюсер.

Он также привёл пример, когда крупные компании, в том числе нефтяные, платили за выступление десятки миллионов рублей. Были случаи, когда сумма достигала 40 миллионов — такие заказы единичны, но возможны, если речь идёт о масштабных корпоративных событиях.

Роскошь и комфорт: особенности звёздных маршрутов

СМИ не раз писали, что самый "патриотичный певец страны" предпочитает комфорт и немецкий автопром. Шаман путешествует на автомобилях Mercedes, выбирая транспорт в зависимости от дальности поездки. Для коротких переездов подходит тонированный Maybach, а для долгих маршрутов артист выбирает минивэн V-Class. В салоне — спальное место с матрасом, подушкой из гусиного пуха и одеялом.

Такой уровень комфорта вызывает критику, ведь артист активно продвигает тему патриотизма. Однако его сторонники уверены, что требования к удобству — не роскошь, а необходимость для человека, постоянно находящегося в дороге и выступающего на десятках площадок по всей стране.

Гонорар как показатель репутации

Сегодня высокий гонорар артиста — не просто сумма в контракте, а показатель его профессионального уровня и доверия со стороны организаторов. Чем громче имя, тем выше ответственность перед зрителем, ведь провал концерта или сбой в звуке может стоить исполнителю репутации.

Крупатин убеждён: Шаман и Лепс не просто популярны, они выстраивают полноценную систему, где каждый элемент влияет на итоговый результат. Поэтому их гонорары не отражают "звёздную болезнь", а логично следуют из затрат и ответственности.

Итог: за кулисами больших сумм

За громкими цифрами стоят не амбиции, а экономика. Каждый концерт — это мини-предприятие с десятками сотрудников, оборудованием и логистикой. И пока зрители спорят о суммах, артисты и их команды продолжают считать — иногда действительно по "обидной математике".