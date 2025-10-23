Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся

Имя Сергея Челобанова снова всплыло в новостях: певец, которого когда-то называли любимцем Аллы Пугачёвой, рассказал о былом романе и сделал признание, заставившее поклонников Примадонны вздрогнуть. Оказалось, за кадром одной из самых громких историй шоу-бизнеса скрывалась буря эмоций, взаимных чувств и разрушительных привычек.
Как пишет "Царьград", их знакомство произошло в начале 90-х и сразу напоминало вспышку. Тогда молодой, независимый и дерзкий Челобанов не стремился впечатлить Пугачёву своим поведением. Он явился на встречу "раскуренный" и на замечание Аллы Борисовны о поношенных сапогах ответил, что это не сапоги, а гады. Его откровенная наглость неожиданно очаровала певицу. Так началась история, в которой страсть и вызов соседствовали с творческим вдохновением.
Первые месяцы их отношений совпали с периодом активного сотрудничества. Пара записывала дуэты, снималась в "Голубом огоньке", гастролировала по стране. Примадонна, вдохновлённая новой любовью, решила даже пройти липосакцию в Швейцарии — редкость для того времени.
"Утром проснулся на диване Пугачёвой весь в помаде", — вспоминал Сергей Челобанов.
По словам артиста, Алла Борисовна принимала его со всеми недостатками, прощала вспышки характера, срывы концертов и злоупотребления запрещёнными веществами. Однажды она, по его рассказу, даже сожгла его карту из наркодиспансера, будто хотела освободить его от прошлого.
В эфире программы "Судьба человека" певец откровенно рассказал, что отношения с Примадонной были не просто сценическим союзом.
"С точки зрения интима всё было великолепно. Больше ничего не скажу", — заявил Челобанов.
С годами этот роман стал символом эпохи — когда искусство, любовь и саморазрушение шли рука об руку. Пугачёва старалась спасти отношения, но три года бурной жизни истощили обоих.
Когда в жизни певицы появился Филипп Киркоров, всё изменилось. Алла Борисовна выбрала стабильность и амбиции нового избранника, а Челобанов остался в прошлом. Его уволили из Театра песни, и он вернулся к себе в Балаково. Певец на время исчез с экранов и перестал записывать музыку.
Для многих поклонников он так и остался "тем самым мальчиком Пугачёвой" — красивым, но непредсказуемым, с сильным голосом и сложным характером.
Спустя годы, в 2016-м, Сергей Челобанов появился в программе "Секрет на миллион" и вновь привлёк внимание. В эфире он сделал сенсационное заявление, предположив, что дети Аллы Пугачёвой — Лиза и Гарри — могут быть от него.
Эти слова вызвали настоящую бурю. Одни зрители посчитали их провокацией, другие — намёком на неразгаданный фрагмент личной истории Примадонны. Сам артист после эфира отказался развивать тему, оставив всё на усмотрение публики.
Сегодня Сергею Челобанову 64 года. Он живёт вдали от шоу-бизнеса, иногда выступает и даёт интервью, где вспоминает молодость и работу с Пугачёвой. Несмотря на прошедшие годы, в его словах всё ещё слышится нежность к женщине, изменившей его судьбу.
"Я всё ещё помню запах её волос и кожи", — признался певец.
История Сергея Челобанова — не просто эпизод из жизни Примадонны. Это отражение времени, когда любовь могла вдохновлять и губить, а граница между сценой и личным счастьем почти стиралась.
