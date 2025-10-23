Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:06
Шоу-бизнес

Имя Сергея Челобанова снова всплыло в новостях: певец, которого когда-то называли любимцем Аллы Пугачёвой, рассказал о былом романе и сделал признание, заставившее поклонников Примадонны вздрогнуть. Оказалось, за кадром одной из самых громких историй шоу-бизнеса скрывалась буря эмоций, взаимных чувств и разрушительных привычек.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Как началась их история

Как пишет "Царьград", их знакомство произошло в начале 90-х и сразу напоминало вспышку. Тогда молодой, независимый и дерзкий Челобанов не стремился впечатлить Пугачёву своим поведением. Он явился на встречу "раскуренный" и на замечание Аллы Борисовны о поношенных сапогах ответил, что это не сапоги, а гады. Его откровенная наглость неожиданно очаровала певицу. Так началась история, в которой страсть и вызов соседствовали с творческим вдохновением.

Совместная работа и сложные чувства

Первые месяцы их отношений совпали с периодом активного сотрудничества. Пара записывала дуэты, снималась в "Голубом огоньке", гастролировала по стране. Примадонна, вдохновлённая новой любовью, решила даже пройти липосакцию в Швейцарии — редкость для того времени.

"Утром проснулся на диване Пугачёвой весь в помаде", — вспоминал Сергей Челобанов.

По словам артиста, Алла Борисовна принимала его со всеми недостатками, прощала вспышки характера, срывы концертов и злоупотребления запрещёнными веществами. Однажды она, по его рассказу, даже сожгла его карту из наркодиспансера, будто хотела освободить его от прошлого.

Роман, в котором страсть побеждала разум

В эфире программы "Судьба человека" певец откровенно рассказал, что отношения с Примадонной были не просто сценическим союзом.

"С точки зрения интима всё было великолепно. Больше ничего не скажу", — заявил Челобанов.

С годами этот роман стал символом эпохи — когда искусство, любовь и саморазрушение шли рука об руку. Пугачёва старалась спасти отношения, но три года бурной жизни истощили обоих.

Разрыв и исчезновение из светской жизни

Когда в жизни певицы появился Филипп Киркоров, всё изменилось. Алла Борисовна выбрала стабильность и амбиции нового избранника, а Челобанов остался в прошлом. Его уволили из Театра песни, и он вернулся к себе в Балаково. Певец на время исчез с экранов и перестал записывать музыку.

Для многих поклонников он так и остался "тем самым мальчиком Пугачёвой" — красивым, но непредсказуемым, с сильным голосом и сложным характером.

Неожиданное признание в эфире

Спустя годы, в 2016-м, Сергей Челобанов появился в программе "Секрет на миллион" и вновь привлёк внимание. В эфире он сделал сенсационное заявление, предположив, что дети Аллы Пугачёвой — Лиза и Гарри — могут быть от него.

Эти слова вызвали настоящую бурю. Одни зрители посчитали их провокацией, другие — намёком на неразгаданный фрагмент личной истории Примадонны. Сам артист после эфира отказался развивать тему, оставив всё на усмотрение публики.

Жизнь после славы

Сегодня Сергею Челобанову 64 года. Он живёт вдали от шоу-бизнеса, иногда выступает и даёт интервью, где вспоминает молодость и работу с Пугачёвой. Несмотря на прошедшие годы, в его словах всё ещё слышится нежность к женщине, изменившей его судьбу.

"Я всё ещё помню запах её волос и кожи", — признался певец.

История Сергея Челобанова — не просто эпизод из жизни Примадонны. Это отражение времени, когда любовь могла вдохновлять и губить, а граница между сценой и личным счастьем почти стиралась.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
