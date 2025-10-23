Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Женская боль: певица Алекса рассказала, почему сделала аборт в момент рождения сына жениха

1:57
Шоу-бизнес

Певица Алекса делится своей историей о травмах материнства, аборте и радости новой беременности после сложного периода в жизни.

Певица Алекса с дочкой
Фото: Инстаграм певицы Алексы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алекса с дочкой

Певица Алекса долго не могла оправиться от болезненного пережитого события, считая себя неполноценной женщиной и постоянно занимаясь самокритикой. В это время её бывший муж, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, стал отцом — его экс-возлюбленная, танцовщица Саша Сивкова, родила сына. Алекса не смогла по-настоящему порадоваться за своего любимого человека, так как находилась в глубокой депрессии.

"В момент, когда мне делали аборт, его бывшая девушка рожала. И родила, слава Богу, прекрасного мальчика. Мы наблюдались в одной больнице, в одно и то же время… Накануне я шла к врачу, чтобы услышать о замершей беременности", — откровенно рассказала 37-летняя певица в проекте "Нерожденные. Фильм о замершей беременности" на канале Minivera.

Артистка призналась, что не смогла поздравить своего мужчину с тем, что он стал отцом. Она была благодарна ему за то, что он находился рядом.

Спустя некоторое время Алекса вновь забеременела и родила дочь. В апреле этого года малышка Адриана отпраздновала свой четвертый день рождения. Артистка безмерно гордится своей дочкой и не скрывает, что мечтает вновь испытать радость материнства.

"Адриана у нас родилась музыкальной девочкой, — отметила участница шоу "Фабрика звёзд — 4".

На данный момент Алекса, её муж и дочь живут в загородном доме, стараясь избегать излишнего внимания со стороны прессы. Певицу обвиняли в том, что она увела Вячеслава Дайчева у Саши Сивковой. Исполнительница хита "Где же ты?" заверила, что её совесть чиста.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
