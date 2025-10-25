Снимают стресс: Собчак оценила новый тренд художников, которые зарабатывают необычным способом

Журналистка Ксения Собчак оценила новый тренд у художников, которые зарабатывают необычным способом — предлагают потенциальным заказчикам "нарисовать обидно их обидчика".
Подобные необычные предложения начинают появляться в разных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.
Стоимость услуги варьируется в зависимости от региона: в крупных городах она составляет от 500 рублей, в то время как в провинциях за такую работу могут попросить всего 100-150 рублей. Иногда, если клиент пожелает "смешную надпись", дополнительно могут взять 50 рублей.
Собчак отмечает, что это отличный способ снять стресс и добавляет, что таких работ уже накопилось немало. Она с юмором замечает, что можно было бы даже организовать выставку.
