Снимают стресс: Собчак оценила новый тренд художников, которые зарабатывают необычным способом

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак оценила новый тренд у художников, которые зарабатывают необычным способом — предлагают потенциальным заказчикам "нарисовать обидно их обидчика".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как справиться с эмоциональным выгоранием

Подобные необычные предложения начинают появляться в разных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

Стоимость услуги варьируется в зависимости от региона: в крупных городах она составляет от 500 рублей, в то время как в провинциях за такую работу могут попросить всего 100-150 рублей. Иногда, если клиент пожелает "смешную надпись", дополнительно могут взять 50 рублей.

Собчак отмечает, что это отличный способ снять стресс и добавляет, что таких работ уже накопилось немало. Она с юмором замечает, что можно было бы даже организовать выставку.