Иосиф Пригожин назвал лучший Голубой огонёк на российском ТВ — выбор продюсера вас удивит

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, какой праздничный формат на российском телевидении оказался самым удачным и рейтинговым.

Фото: flickr.com by Alexander Baranov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодний интерьер

Знаток отечественного шоу-бизнеса выразил своё мнение о новогодних телевизионных программах. Он отметил, что эксперименты с форматами на телевидении зачастую оказываются менее успешными, чем в интернете.

Ранее актёр Станислав Садальский призвал позвать на новогодние огоньки новые лица.

По словам мужа певицы Валерии, попытки изменить формат новогодних огоньков на телевидении не дают таких же результатов, как в интернете. Несмотря на это, традиционные программы по-прежнему популярны, а новые форматы не всегда находят отклик у зрителей.

"Когда-то были потрясающие "Старые песни о главном" на Первом канале. Это было нечто особенное, оно буквально взрывало эфир. Это было как театральное представление, как кинематограф, с ностальгией и эстетикой, это было настоящим событием", — цитирует "Царьград" слова Пригожина.

Он также подчеркнул, что молодёжь всё реже смотрит телевизор, поэтому необходимы новые подходы, которые могли бы объединить разные поколения. И для этого, по его мнению, важны коллаборации и создание мостов между поколениями, и это уже зависит от работы редакторов и продюсеров.

По мнению Пригожина, сегодня люди смотрят новогодние огоньки скорее по привычке, а не из-за интереса к самой программе. Отметил он и то, что есть даже такие зрители, которые предпочитают смотреть "огоньки" в интернете.