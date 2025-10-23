Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Личное горе и мошенничество: почему Ида Галич заявила о терроре блогеров

2:05
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич с высоты своего горького опыта оценила масштаб проблемы со взломом аккаунтов звёзд интернета.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

Знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу взломов аккаунтов.

"Происходит настоящий террор известной социальной сети, никто особо не обращал на это внимания. По понятному принципу — моя хата с краю. Напомню, что практически месяц мошенники насиловали мой аккаунт", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Инфлюенсер рассказала, что мошенники целенаправленно выбрали момент, когда она была особенно уязвима — сразу после родов. Она подчеркнула, что другие известные личности также сталкиваются с подобной ситуацией в период личных трагедий.

Например, блогер Оксана Самойлова переживала подобное в момент личной драмы, а у блогера Нармин взломщики взяли её аккаунт сразу после того, как она пережила трагическую утрату — смерть дочери её мужа. В случае с Нармин, мошенники использовали фото и видео умершей девочки, что добавляет всей ситуации ужаса.

Ида отметила, что сейчас в случае с певицей Ольгой Бузовой мошенники также бьют по больному месту — теме усыновления и детей. Блогер раскритиковала не только тех, кто ломает аккаунты, но и так называемых "спасателей", которые обещают починить страницы, а потом ещё и следят за ними, а в некоторых случаях и продают личные данные.

Она выразила недовольство, что такие мошеннические схемы продолжают процветать, а сама проблема остаётся нерешённой, особенно в условиях, когда социальные сети запрещены в России. По её словам, все, включая медийных людей, находятся в полной незащищенности.

Галич подчеркнула, что несмотря на сложность ситуации, она продолжает помогать коллегам по цеху, делясь своим опытом и контактами, которые могут помочь с решением проблемы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
