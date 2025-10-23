Личное горе и мошенничество: почему Ида Галич заявила о терроре блогеров

Блогер Ида Галич с высоты своего горького опыта оценила масштаб проблемы со взломом аккаунтов звёзд интернета.

Знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу взломов аккаунтов.

"Происходит настоящий террор известной социальной сети, никто особо не обращал на это внимания. По понятному принципу — моя хата с краю. Напомню, что практически месяц мошенники насиловали мой аккаунт", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Инфлюенсер рассказала, что мошенники целенаправленно выбрали момент, когда она была особенно уязвима — сразу после родов. Она подчеркнула, что другие известные личности также сталкиваются с подобной ситуацией в период личных трагедий.

Например, блогер Оксана Самойлова переживала подобное в момент личной драмы, а у блогера Нармин взломщики взяли её аккаунт сразу после того, как она пережила трагическую утрату — смерть дочери её мужа. В случае с Нармин, мошенники использовали фото и видео умершей девочки, что добавляет всей ситуации ужаса.

Ида отметила, что сейчас в случае с певицей Ольгой Бузовой мошенники также бьют по больному месту — теме усыновления и детей. Блогер раскритиковала не только тех, кто ломает аккаунты, но и так называемых "спасателей", которые обещают починить страницы, а потом ещё и следят за ними, а в некоторых случаях и продают личные данные.

Она выразила недовольство, что такие мошеннические схемы продолжают процветать, а сама проблема остаётся нерешённой, особенно в условиях, когда социальные сети запрещены в России. По её словам, все, включая медийных людей, находятся в полной незащищенности.

Галич подчеркнула, что несмотря на сложность ситуации, она продолжает помогать коллегам по цеху, делясь своим опытом и контактами, которые могут помочь с решением проблемы.