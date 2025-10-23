Тысячу раз перекрестился: Лазарев не сдержал критики в эфире шоу Ну-ка, все вместе

Певец и член жюри популярного вокального проекта "Ну-ка, все вместе!" Сергей Лазарев во время отборочного тура обратил внимание на выступление одной из участниц, отметив, что её сценический образ не совпал с характером исполнения. Поводом для комментария стало исполнение композиции из репертуара рок-певицы Ольги Кормухиной — песни, требующей мощной подачи и внутреннего драйва.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Артист поделился своим опытом работы с этим произведением и подчеркнул, что понимает, насколько большая ответственность лежит на исполнителях, берущихся за эту песню.

"Мне тоже посчастливилось спеть эту песню на недавнем концерте Игоря Яковлевича Крутого. Он сидел за роялем, а я пел, и это большая, конечно, ответственность — браться за подобный репертуар. Я знаю, как Ольга Кормухина относится, когда перепевают песни, которые изначально пела она. Я там тысячу раз перекрестился, прежде чем выйти на сцену и спеть", — сказал Сергей Лазарев.

Комментируя выступление конкурсантки, артист заметил, что визуальный стиль и манера исполнения не образовали единого впечатления.

"Мне показалось, что после вашего образа такого рокерского мы, собственно, ожидали хрипотцы в самом начале, брутального звучания женского голоса, но вы очень светло зазвучали. Получилась нестыковка", — отметил Сергей Лазарев.

Эта оценка вызвала обсуждение среди зрителей шоу: одни поддержали мнение певца, считая, что сценический образ должен усиливать впечатление от голоса, другие — наоборот, похвалили участницу за индивидуальный подход и мягкость звучания.