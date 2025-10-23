Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам

Мошенники, которые похитили аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой, довели звезду до слёз.

Экс-участница "Дома-2" записала в своём Telegram-канале видео. Ольга предстала перед поклонниками в слезах из-за того, что лица, стоящие за взломом её странички в соцсетях, публикуют жестокие сообщения и пытаются извлечь выгоду из поклонников артистки.

"Меня трясёт. Просто мрази. Писать такие вещи на моей странице — это уже за гранью человеческого понимания. Я пытаюсь вернуть свою страницу, но у меня это пока не получается", — объяснила знаменитость.

В аккаунте Бузовой в аккаунте Instagram* появился пост, в котором якобы от лица Бузовой сообщается, что она усыновила ребёнка, так как ей поставили диагноз бесплодие. Свой текст аферисты сопроводили видео, на котором Ольга нянчится со своим крестником, сыном блогера Марии Погребняк Володей.

В последние месяцы несколько известных российских блогеров и телеведущих лишились доступа к своим аккаунтам. Ольга Бузова, блогер Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Бородина и блогер Ида Галич стали жертвами мошенников. Преступники публикуют от их имени розыгрыши и ссылки, а также призывают подписчиков переводить деньги или переходить по сомнительным ссылкам.

21 октября Ольга Бузова сообщила, что её профиль Instagram*, на котором более 25 миллионов подписчиков, был взломан. Звезда заявила, что собирается обратиться в правоохранительные органы и уже зафиксировала все детали инцидента "для предоставления показаний в полиции".

* соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ