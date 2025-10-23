Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого
Полюса не блуждали, а танцевали по правилам: новая модель переворачивает представления о Земле
Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене

Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам

1:51
Шоу-бизнес

Мошенники, которые похитили аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой, довели звезду до слёз.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Экс-участница "Дома-2" записала в своём Telegram-канале видео. Ольга предстала перед поклонниками в слезах из-за того, что лица, стоящие за взломом её странички в соцсетях, публикуют жестокие сообщения и пытаются извлечь выгоду из поклонников артистки.

"Меня трясёт. Просто мрази. Писать такие вещи на моей странице — это уже за гранью человеческого понимания. Я пытаюсь вернуть свою страницу, но у меня это пока не получается", — объяснила знаменитость.

В аккаунте Бузовой в аккаунте Instagram* появился пост, в котором якобы от лица Бузовой сообщается, что она усыновила ребёнка, так как ей поставили диагноз бесплодие. Свой текст аферисты сопроводили видео, на котором Ольга нянчится со своим крестником, сыном блогера Марии Погребняк Володей.

В последние месяцы несколько известных российских блогеров и телеведущих лишились доступа к своим аккаунтам. Ольга Бузова, блогер Оксана Самойлова, телеведущая Ксения Бородина и блогер Ида Галич стали жертвами мошенников. Преступники публикуют от их имени розыгрыши и ссылки, а также призывают подписчиков переводить деньги или переходить по сомнительным ссылкам.

21 октября Ольга Бузова сообщила, что её профиль Instagram*, на котором более 25 миллионов подписчиков, был взломан. Звезда заявила, что собирается обратиться в правоохранительные органы и уже зафиксировала все детали инцидента "для предоставления показаний в полиции".

* соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Авто
Корейский ответ китайскому нашествию: почему водители массово пересаживаются на KGM
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.