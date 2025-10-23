Паша Техник перед смертью записал трэк со звездой: какова судьба неизданной песни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Шоу-бизнес

Перед своей смертью рэпер Паша Техник  (настоящее имя — Павел Ивлев)записал совместный трек с королевой русского R'n'B Бьянкой.

Рэпер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Паша Техник

Как пишет Telegram-канал Shot, артист успел незадолго до кончины посотрудничать с исполнительницей хита "Были танцы".

Исполнительница, однако, якобы решила запретить использование своего голоса на записи и разорвала контракт.

В попытке все-таки подарить фанатам рэпера его последний хит, продюсеры Техника нашли другую артистку, которая исполнила партию Бьянки. Все доходы от песни будут направлены семье Техника.

В апреле 2025 года Паша Техник ушёл из жизни в возрасте 40 лет в больнице Таиланда.

Причиной его смерти стал септический шок, вызванный острой дыхательной и почечной недостаточностью, а также неуточнённой пневмонией.

Перед смертью врачи ввели музыканта в искусственную кому из-за отравления запрещёнными веществами.

11 апреля состоялись прощание и отпевание Техника в храме Петра и Павла в Лефортове. Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

Ранее сообщалось, что вдова и мать Паши Техника пришли на могилу с обещанием мести. Женщины уверены, что артист умер "в равнодушных лапах".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
