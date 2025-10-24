Ипотека под обещание родить: Мария Погребняк оценила новую идею депутатов

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк прокомментировала инициативу депутатов, предложивших новую схему семейной ипотеки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мама держит младенца у окна

Речь идёт о предложении парламентариев выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трёх лет.

Мария согласна с тем, что такая мера может помочь молодым семьям решить жилищный вопрос до рождения детей, предоставляя им больше уверенности в завтрашнем дне.

По её словам, именно проблемы с жилищными условиями часто становятся решающим фактором при принятии решения о рождении детей, и данная инициатива может стать реальной поддержкой для многих семей, которые до этого сталкивались с подобными трудностями.

Ранее Погребняк раскритиковала очередную меру по поддержке многодетных семей. Знаменитость считает кредитные каникулы неудачной идеей. Она назвала инициативу кабалой вместо поддержки.