Ипотека под обещание родить: Мария Погребняк оценила новую идею депутатов

1:05
Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк прокомментировала инициативу депутатов, предложивших новую схему семейной ипотеки.

Мама держит младенца у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мама держит младенца у окна

Речь идёт о предложении парламентариев выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трёх лет.

Мария согласна с тем, что такая мера может помочь молодым семьям решить жилищный вопрос до рождения детей, предоставляя им больше уверенности в завтрашнем дне.

По её словам, именно проблемы с жилищными условиями часто становятся решающим фактором при принятии решения о рождении детей, и данная инициатива может стать реальной поддержкой для многих семей, которые до этого сталкивались с подобными трудностями.

Ранее Погребняк раскритиковала очередную меру по поддержке многодетных семей. Знаменитость считает кредитные каникулы неудачной идеей. Она назвала инициативу кабалой вместо поддержки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
