Ипотека под обещание родить: Мария Погребняк оценила новую идею депутатов

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк прокомментировала инициативу депутатов, предложивших новую схему семейной ипотеки.
Речь идёт о предложении парламентариев выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трёх лет.
Мария согласна с тем, что такая мера может помочь молодым семьям решить жилищный вопрос до рождения детей, предоставляя им больше уверенности в завтрашнем дне.
По её словам, именно проблемы с жилищными условиями часто становятся решающим фактором при принятии решения о рождении детей, и данная инициатива может стать реальной поддержкой для многих семей, которые до этого сталкивались с подобными трудностями.
Ранее Погребняк раскритиковала очередную меру по поддержке многодетных семей. Знаменитость считает кредитные каникулы неудачной идеей. Она назвала инициативу кабалой вместо поддержки.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.