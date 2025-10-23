Секреты зрелой красоты: Деми Мур объяснила, что лишает женщин привлекательности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Шоу-бизнес

62-летняя звезда Голливуда Деми Мур стала героиней нового выпуска журнала Glamour. 

Актриса Дэми Мур
Фото: Инстаграм Дэми Мур by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Дэми Мур

В конце 90-х актриса считалась одной из самых привлекательных и сексуальных женщин на планете, а брак с актёром Брюсом Уиллисом лишь усиливал её популярность.

Но со временем в жизни знаменитости всё пошло на спад. Режиссёры всё реже предлагали ей яркие роли, затем последовал развод с мужем, а второй брак с молодым актёром Эштоном Кутчером и вовсе не оправдал ожиданий звезды.

Вслед за этим у актрисы случилась череда неудачных романов и пластических операций. В какой-то момент на Мур было трудно смотреть, а её имя мелькало в прессе лишь благодаря папарацци и дочерям, которые в поисках себя попадали в неприятности.

Внезапный поворот в жизни актрисы произошёл, когда ей исполнилось 60 лет. Она смогла восстановить не только фигуру, но и лицо, а также получила роль в амбициозном проекте "Субстанция". Благодаря проекту артистка впервые в карьере удостоилась "Золотого глобуса" и была номинирована на "Оскар". Её начали регулярно приглашать на интервью и фотосессии, восторгаясь внешним видом знаменитости.

Недавно Мур украсила обложку журнала Glamour, став "Женщиной года" по версии американского издания. По этому случаю она дала большое интервью и поучаствовала в фотосессии, в рамках которой предстала в нескольких провокационных образах.

В беседе с журналистами она призналась, что не пытается соревноваться с молодыми женщинами, но точно знает, что зрелая красота имеет особую привлекательность. Она также отметила, что не идёт на поводу у стереотипов. Например, существует устоявшееся мнение, что в определённом возрасте женщине следует отказаться от длинных волос. По словам Деми Мур, это сильно лишает прекрасный пол сексуальности, поэтому такой подход совершенно не оправдан.

Что касается её собственной причёски, то после роли в фильме "Солдат Джейн", где ей пришлось побриться наголо, Деми сразу же начала отращивать волосы и с тех пор больше не задумывалась о коротких стрижках.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
