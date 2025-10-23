Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южная Корея ужесточает правила для туристов — но причина заставит насторожиться
Секреты зрелой красоты: Деми Мур объяснила, что лишает женщин привлекательности
Любите суши? Этот секрет заставит вас пересмотреть свои привычки — поджелудочная в опасности
Свидетельство небесного возмездия: археологи нашли возможные руины легендарных Содома и Гоморры
Секрет дорогого уюта — не в цвете: вот что на самом деле делает интерьер объёмным
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы

Как Митя Фомин поддерживает физическую форму: секреты здоровья и привлекательности

1:24
Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин раскрыл секреты поддержания отличной физической формы и внешней привлекательности.

Певец Митя Фомин
Фото: ВК-аккаунт Мити Фомина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Митя Фомин

Артист рассказал, что для него крайне важно выглядеть энергично и ухоженно на сцене.

"Я считаю, что это моя обязанность как артиста — следить за собой и хорошо выглядеть. Ведь каждому зрителю, наверное, приятно видеть на сцене человека здорового, активного, энергичного и ухоженного", — цитирует слова Фомина Lady Mail. 

Певец поделился, что старается проводить как можно больше времени на свежем воздухе и даже предпочитает тренироваться на улице, если позволяет погода. Он также следит за питанием, включая в рацион натуральные добавки, а также регулярно посещает косметолога для ухода за кожей.

Кроме того, артист отметил, что пока избегает пластической хирургии, но не исключает возможности обратиться к ней в будущем. Он добавил, что благодаря медицинскому образованию он понимает, как функционирует организм, и осознает, что поддерживать эффект молодости с помощью естественных методов можно не бесконечно.

"Я буду использовать для ухода за собой все доступные и естественные методы так долго, как только смогу", — заявил исполнитель хита "Всё будет хорошо". 

Ранее Митя Фомин объяснил, почему до сих пор не стал отцом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.