Как Митя Фомин поддерживает физическую форму: секреты здоровья и привлекательности

Певец Митя Фомин раскрыл секреты поддержания отличной физической формы и внешней привлекательности.
Артист рассказал, что для него крайне важно выглядеть энергично и ухоженно на сцене.
"Я считаю, что это моя обязанность как артиста — следить за собой и хорошо выглядеть. Ведь каждому зрителю, наверное, приятно видеть на сцене человека здорового, активного, энергичного и ухоженного", — цитирует слова Фомина Lady Mail.
Певец поделился, что старается проводить как можно больше времени на свежем воздухе и даже предпочитает тренироваться на улице, если позволяет погода. Он также следит за питанием, включая в рацион натуральные добавки, а также регулярно посещает косметолога для ухода за кожей.
Кроме того, артист отметил, что пока избегает пластической хирургии, но не исключает возможности обратиться к ней в будущем. Он добавил, что благодаря медицинскому образованию он понимает, как функционирует организм, и осознает, что поддерживать эффект молодости с помощью естественных методов можно не бесконечно.
"Я буду использовать для ухода за собой все доступные и естественные методы так долго, как только смогу", — заявил исполнитель хита "Всё будет хорошо".
Ранее Митя Фомин объяснил, почему до сих пор не стал отцом.
