Торт и аниматоры: что скрывают кадры со дня рождения дочери Анастасии Заворотнюк

Дочери покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва исполнилось семь лет.

Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Мила

Старшая сестра именинницы, блогер Анна Заворотнюк, поделилась в соцсетях видео, на котором показано, как прошло празднование дня рождения Милы. Судя по кадрам, родные устроили ей сюрприз дома с аниматорами и тортом, выполненном в розовых оттенках.

"День рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться её ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются. Ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного. Мы всегда рядом", — написала Анна Заворотнюк по кадрами.

Заворотнюк и Чернышёв стали родителями в 2018 году. До недавнего времени семья предпочитала реже показывать девочку общественности, которая в этом году пошла в первый класс. Недавно Анна опубликовала фото их визита в парк аттракционов, после чего в Сети многие отметили, что Мила становится настоящей красавицей.

Брак с фигуристом стал для Анастасии вторым. До этого она была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В этом союзе родились дочь Анна и сын Майкл.

Чернышёв был рядом с женой вплоть до её смерти в мае 2024 года. Напомним, актриса ушла из жизни в возрасте 53 лет после долгой борьбы с раком.