Торт и аниматоры: что скрывают кадры со дня рождения дочери Анастасии Заворотнюк

Дочери покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва исполнилось семь лет.
Старшая сестра именинницы, блогер Анна Заворотнюк, поделилась в соцсетях видео, на котором показано, как прошло празднование дня рождения Милы. Судя по кадрам, родные устроили ей сюрприз дома с аниматорами и тортом, выполненном в розовых оттенках.
"День рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться её ярким внутренним светом и невероятной энергией! Пусть жизнь дарит тебе только счастье, а мечты сбываются. Ты заслуживаешь всего самого доброго и прекрасного. Мы всегда рядом", — написала Анна Заворотнюк по кадрами.
Заворотнюк и Чернышёв стали родителями в 2018 году. До недавнего времени семья предпочитала реже показывать девочку общественности, которая в этом году пошла в первый класс. Недавно Анна опубликовала фото их визита в парк аттракционов, после чего в Сети многие отметили, что Мила становится настоящей красавицей.
Брак с фигуристом стал для Анастасии вторым. До этого она была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В этом союзе родились дочь Анна и сын Майкл.
Чернышёв был рядом с женой вплоть до её смерти в мае 2024 года. Напомним, актриса ушла из жизни в возрасте 53 лет после долгой борьбы с раком.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?