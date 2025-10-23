Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм рассказала о пережитом буллинге в школьные годы. В интервью для подкаста "Call Her Daddy" знаменитость призналась, что подвергалась жестоким насмешкам со стороны сверстников.
Одноклассники дразнили её словом "thick", намекая на полноту и трудности в обучении.
"Я была стеснительной. Я была неловким подростком", — поделилась Бекхэм.
Она также испытывала проблемы с кожей и чувствовала себя социально изолированной.
Наиболее травмирующие эпизоды включали физические унижения.
"Дети подбирали банки из-под колы из луж и бросали их в меня", — вспомнила дизайнер.
Она скрывала эти происшествия от родителей из-за чувства стыда.
Полученный опыт помог ей выработать психологическую устойчивость. "Я отрастила толстую кожу", — заключила Виктория. Эта закалка помогла ей позже противостоять критике в колледже и в дальнейшей публичной карьере.
