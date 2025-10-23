Выгораживать не буду: в чём певица Слава обвинила бывшего избранника Анатолия Данилицкого

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) публично излила душу и вывела на чистую воду неверного избранника.
45-летняя артистка неожиданно откровенно поделилась подробностями своих отношений с бывшим партнёром.
Она обвинила мужчину в неверности и обратилась напрямую к его любовницам. Недавно Анастасия жаловалась поклонникам на предательство со стороны близких людей. Она не вдавалась в детали, но теперь решила публично упрекнуть экс-возлюбленного, бизнесмена Анатолия Данилицкого.
В своем видеообращении поп-звезда заявила, что тот неоднократно ей изменял, и сообщила, что рассказала обо всём в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Шоу выйдет на экраны в воскресенье.
"Толя, держись, я расскажу о тебе очень много! Всем девчонкам, любовницам Толи передаю привет!… Я больше не буду выгораживать, врать и молчать. Я от всего освобожусь. Я буду счастливой и очищенной от этого", — заявила Сланевская.
Певица призналась, что годы переживала из-за неверности своего возлюбленного, но теперь больше не намерена молчать.
Обладательница "Золотого граммофона" воспитывает 13-летнюю дочь Антонину, рождённую в союзе с предпринимателем. В конце 2022 года Сланевская объявила о расставании с избранником, но позже они несколько раз пытались наладить отношения, расходясь и снова сходясь.
Ранее Слава рассказала, что продаёт элитное жильё в центре столицы.
