Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка, достойная принцессы: археологи восстановили головной убор 4000-летней давности
Не все мышцы делают тело красивым: вот те, что реально формируют спортивный силуэт
Серый мир вспыхнул синим: главный дуэт осени, который заменил чёрно-белую классику
Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий
За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь
Пенсии и МРОТ в России: на сколько повысят уже в январе
Огненный привет из космоса: на шахту в Австралии рухнул загадочный объект, всполошив шахтёров
Они не сходят с конвейера — их куют, как мечи: автомобили, созданные вопреки роботам
Сладкое чудо из холода: вот как вырастить дыню, если лето длится всего два месяца

Где-то мы это уже видели: почему наряд Ким Кардашьян оказался в центре внимания на премьере

1:23
Шоу-бизнес

Американская блогер, модель и предприниматель Ким Кардашьян повторила "готический" образ иконы моды Наоми Кэмпбелл на премьере в Лондоне.

Модель Ким Кардашьян
Фото: Фан-аккаунт Ким Кардашьян ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ким Кардашьян

Бывшая жена рэпера Канье Уэста, недавно отпраздновавшая своё 45-летие в Париже, появилась на лондонской премьере своего нового сериала "Всё честно". На красную дорожку звезда вышла в сопровождении матери Крис Дженнер и коллег по проекту.

Для выхода Ким выбрала кожаное платье-корсет от бренда Dilara Findikoglu, дополнив образ серебряными аксессуарами. Примечательно, что предпринимательница вновь надела наряд, ранее продемонстрированный на подиуме звездой подиумов Наоми Кэмпбелл.

69-летняя Крис Дженнер появилась в чёрном костюме с брюками от Jacquemus и белой блузке Dior, 57-летняя Наоми Уоттс выбрала элегантное платье Mugler, дополнив его туфлями Jimmy Choo. 50-летняя актриса Сара Полсон остановила свой выбор на зелёном платье Prada, а 34-летняя певица и актриса Тейана Тейлор, как и Ким, пришла в кожаном образе от Tamara Ralph.

Ранее актрисы представили новый сериал в Лос-Анджелесе и Париже. В проекте они сыграли юристок, решивших основать собственную фирму, специализирующуюся на бракоразводных делах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Находка, достойная принцессы: археологи восстановили головной убор 4000-летней давности
Не все мышцы делают тело красивым: вот те, что реально формируют спортивный силуэт
Серый мир вспыхнул синим: главный дуэт осени, который заменил чёрно-белую классику
Красиво только первый год: бывший фаворит оказался на дне списка напольных покрытий
За блеском риса и рыбы — боль под рёбрами: чем японская кухня отплачивает за любовь
Пенсии и МРОТ в России: на сколько повысят уже в январе
Огненный привет из космоса: на шахту в Австралии рухнул загадочный объект, всполошив шахтёров
Они не сходят с конвейера — их куют, как мечи: автомобили, созданные вопреки роботам
Сладкое чудо из холода: вот как вырастить дыню, если лето длится всего два месяца
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.