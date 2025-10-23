Где-то мы это уже видели: почему наряд Ким Кардашьян оказался в центре внимания на премьере

Американская блогер, модель и предприниматель Ким Кардашьян повторила "готический" образ иконы моды Наоми Кэмпбелл на премьере в Лондоне.

Фото: Фан-аккаунт Ким Кардашьян ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Ким Кардашьян

Бывшая жена рэпера Канье Уэста, недавно отпраздновавшая своё 45-летие в Париже, появилась на лондонской премьере своего нового сериала "Всё честно". На красную дорожку звезда вышла в сопровождении матери Крис Дженнер и коллег по проекту.

Для выхода Ким выбрала кожаное платье-корсет от бренда Dilara Findikoglu, дополнив образ серебряными аксессуарами. Примечательно, что предпринимательница вновь надела наряд, ранее продемонстрированный на подиуме звездой подиумов Наоми Кэмпбелл.

69-летняя Крис Дженнер появилась в чёрном костюме с брюками от Jacquemus и белой блузке Dior, 57-летняя Наоми Уоттс выбрала элегантное платье Mugler, дополнив его туфлями Jimmy Choo. 50-летняя актриса Сара Полсон остановила свой выбор на зелёном платье Prada, а 34-летняя певица и актриса Тейана Тейлор, как и Ким, пришла в кожаном образе от Tamara Ralph.

Ранее актрисы представили новый сериал в Лос-Анджелесе и Париже. В проекте они сыграли юристок, решивших основать собственную фирму, специализирующуюся на бракоразводных делах.