Исправляет цену успеха: почему Медведевой предстоит операция, о которой молчат чемпионы

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о предстоящем хирургическом вмешательстве. Двукратной чемпионке мира предстоит операция на обеих стопах для коррекции выраженной деформации.
Причиной операции стал вальгус, который создаёт серьёзные ограничения в повседневной жизни.
"Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать", — пояснила спортсменка в своём блоге.
Она отметила, что проблема сочетает врождённый характер и последствия профессиональных нагрузок.
Медведева также раскрыла детали о врождённой особенности — разной длине ног. Эта проблема требовала использования специальной стельки на протяжении всей её карьеры.
Ранее фигуристка уже перенесла операцию по исправлению носа, травмированного во время тренировок. Проблемы со здоровьем у спортсменки носят комплексный характер, включая перенесённый остеопороз.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?