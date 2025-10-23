Исправляет цену успеха: почему Медведевой предстоит операция, о которой молчат чемпионы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о предстоящем хирургическом вмешательстве. Двукратной чемпионке мира предстоит операция на обеих стопах для коррекции выраженной деформации.

Евгения Медведева
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгения Медведева

Причиной операции стал вальгус, который создаёт серьёзные ограничения в повседневной жизни.

"Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать", — пояснила спортсменка в своём блоге.

Она отметила, что проблема сочетает врождённый характер и последствия профессиональных нагрузок.

Медведева также раскрыла детали о врождённой особенности — разной длине ног. Эта проблема требовала использования специальной стельки на протяжении всей её карьеры.

Ранее фигуристка уже перенесла операцию по исправлению носа, травмированного во время тренировок. Проблемы со здоровьем у спортсменки носят комплексный характер, включая перенесённый остеопороз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
