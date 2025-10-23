Божественная жена у авто: как охрана спасла Киану Ривза от настойчивой поклонницы

Киану Ривз столкнулся с угрозой безопасности после выступления в нью-йоркском театре "Хадсон". Актёр покидал место проведения бродвейского спектакля "В ожидании Годо" через служебный вход.
Он направлялся к фанатам для традиционного общения и автографов. Однако его телохранитель заметил в толпе женщину, проявлявшую признаки неадекватного поведения. Она активно пробивалась к переднему ряду, привлекая к себе внимание.
Сотрудник службы безопасности оперативно сопроводил Ривза к ожидавшему автомобилю. В этот момент поклонница сумела прорваться через оцепление. Она попыталась открыть дверь внедорожника, пока актёр садился на заднее сиденье.
"Впустите меня к нему! Киану, это твоя божественная жена!" — кричала женщина.
По информации Page Six, она продолжала преследовать уже тронувшуюся машину. Сотрудникам театра потребовалось физически оттеснить её от транспортного средства для обеспечения безопасности артиста.
