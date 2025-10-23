Сын Николая Валуева нашёл любовь: разница в возрасте и мнение знаменитого отца

Сын боксёра Николая Валуева встречается с девушкой, которая старше его.
На презентации телеканала СТС Григорий Валуев признался, что познакомился с избранницей после участия в шоу о выживании со звёздными потомками. Наследник спортсмена решил привлечь внимание девушки и ради этого начал активно худеть по завершении проекта.
"Она старше. Познакомились в кругу друзей", — рассказал Григорий.
Сам Николай в разговоре со "СтарХитом" подчеркнул, что разница в возрасте между его сыном и возлюбленной его не беспокоит. По словам бывшего боксёра, к потенциальной невестке у него лишь одно пожелание.
"Критерий — чтобы эта девушка устраивала моего сына, ему с ней жить, а не мне с ней или моей супруге, понимаете?" — объяснил спортсмен.
Он приветствует отношения сына при условии, если в этом союзе есть взаимная любовь.
