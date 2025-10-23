Не держит зла, но держит расстояние: почему Борисова всё ещё не готова к миру с дочерью

На презентации телеканала СТС телеведущая Дана Борисова открыто прокомментировала разлад с дочерью Полиной. Откровение прозвучало спустя несколько недель после того, как в СМИ появились сообщения о непростых отношениях между ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дана Борисова

"Больно друг друга ранили"

Во время общения с журналистами на мероприятии звезда призналась, что примирения пока не произошло, но время лечит.

"Должно пройти время. Слишком всё было напряжённо. Больно друг друга ранили, требуется время", — сказала Дана Борисова в беседе с сайтом "Страсти".

По словам Даны, она не из тех, кто держит обиду. В её характере нет злопамятности. Если понадобится, она сама готова сделать первый шаг. Однако сейчас ведущая считает, что момент для этого ещё не настал.

"Мне извинения не нужны. Я не обидчивый человек, я сама могу сто раз извиниться. Пока не хочется", — поделилась Борисова.

Отношения матери и дочери

Конфликт между Даной и её дочерью Полиной обсуждается в прессе не впервые. Ранее в СМИ появлялась информация, что девушка покинула дом матери и стала жить с мужчиной, который старше её на 17 лет. Это решение вызвало неоднозначную реакцию публики: кто-то посчитал, что Полина слишком рано приняла взрослое решение, другие же поддержали её право на самостоятельность.

Сама Полина в интервью говорила, что чувствует себя счастливой и уверенной в своём выборе. Она подчеркнула, что в их отношениях с возлюбленным царит взаимопонимание, а быт давно налажен. Девушка старается брать на себя часть домашних обязанностей, в то время как мужчина занимается заработком. Готовить она не любит — чаще заказывает еду, как признаётся с улыбкой.

Первые шаги во взрослую жизнь

Кроме перемен в личной жизни, Полина сделала важный шаг в профессиональном плане. Она устроилась работать корреспондентом и сейчас проходит испытательный срок. Девушка надеется, что сможет проявить себя и получить постоянную должность.

В одном из интервью Полина отметила, что ей нравится журналистика — это направление помогает ей лучше понимать людей и учит ответственности. Возможно, именно это качество станет ключом к восстановлению связи с матерью, ведь обе женщины всегда отличались прямотой и сильным характером.

Разные поколения — разные взгляды

История Борисовой и её дочери наглядно показывает, как трудно бывает родителям принять взросление своих детей. Полина делает первые самостоятельные шаги, пробует строить отношения и карьеру, а её мать учится отпускать — возможно, впервые за долгие годы.

И хотя сегодня между ними пролегла эмоциональная дистанция, обе по-прежнему остаются частью одной семьи. Психологи считают, что в подобных историях важно дать друг другу время и не замыкаться на обидах: в конце концов, любовь матери и дочери обычно сильнее временных разногласий.