Боднуть её стало модой: Садальский предположил, почему Пугачёву критикуют чаще других звёзд

Шоу-бизнес

Имя Аллы Пугачёвой не перестаёт вызывать бурю эмоций — особенно когда речь заходит о её влиянии на отечественную эстраду. Музыкальный критик Сергей Соседов недавно заявил, что Примадонна годами мешала молодым исполнителям строить карьеру, перекрывая им путь к успеху. Он привёл в пример Машу Распутину, которой, по его словам, Пугачёва запретила использовать своё настоящее имя, поскольку на сцене должна быть только одна Алла.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Однако заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский решительно опроверг слова Соседова. В беседе с URA.RU он отметил, что подобные разговоры — не более чем попытка привлечь внимание за счёт громкого имени Примадонны.

"Никто ничего не перекрывал. Все сидят и врут! Сергея Соседова я уважаю, но все понимают, что это популярная тема. Вот и хотят присоединиться хоть каким-то боком к Пугачёвой. Я ей постоянно говорю: "Мы ещё живы и помним, что такого не было!" — сказал артист.

Слухи, которые живут своей жизнью

Истории о том, что Пугачёва мешала другим певцам, появились ещё в 80-х и с тех пор периодически возвращаются. Садальский отметил, что сама Алла Борисовна не раз сталкивалась с ограничениями. Её снимали с телепередач, вычёркивали из концертных программ, опасаясь слишком острых фраз со сцены.

"Её снимали, а чиновники были недовольны, что Пугачёвой не было", — вспомнил Садальский.

Артист считает, что сегодня подобные истории просто выгодно "подогревать", ведь Пугачёва — фигура легендарная, каждое упоминание о которой гарантирует внимание аудитории.

"Боднуть примадонну" — способ попасть в заголовки

По словам Садальского, сейчас "боднуть Пугачёву" стало своего рода модой. Её имя постоянно всплывает в интервью, ток-шоу и блогах. Актёр уверен, что любой, кто хочет быстро оказаться в новостях, находит способ вспомнить певицу — с похвалой или без.

Недавно о ней снова заговорил певец Сергей Савин. Бывший участник проектов Пугачёвой пожаловался, что его "отлучили от всего", когда он начал встречаться с другой известной женщиной. Он намекнул, что именно Примадонна закрыла ему путь в шоу-бизнес, но, как отмечают коллеги, никаких доказательств этому не существует.

Садальский уверен: подобные заявления — просто способ вернуть к себе внимание, ведь без Пугачёвой трудно представить российскую эстраду. Таким образом любое упоминание её имени автоматически делает новость резонансной.