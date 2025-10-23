Боднуть её стало модой: Садальский предположил, почему Пугачёву критикуют чаще других звёзд

Имя Аллы Пугачёвой не перестаёт вызывать бурю эмоций — особенно когда речь заходит о её влиянии на отечественную эстраду. Музыкальный критик Сергей Соседов недавно заявил, что Примадонна годами мешала молодым исполнителям строить карьеру, перекрывая им путь к успеху. Он привёл в пример Машу Распутину, которой, по его словам, Пугачёва запретила использовать своё настоящее имя, поскольку на сцене должна быть только одна Алла.
Однако заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский решительно опроверг слова Соседова. В беседе с URA.RU он отметил, что подобные разговоры — не более чем попытка привлечь внимание за счёт громкого имени Примадонны.
"Никто ничего не перекрывал. Все сидят и врут! Сергея Соседова я уважаю, но все понимают, что это популярная тема. Вот и хотят присоединиться хоть каким-то боком к Пугачёвой. Я ей постоянно говорю: "Мы ещё живы и помним, что такого не было!" — сказал артист.
Истории о том, что Пугачёва мешала другим певцам, появились ещё в 80-х и с тех пор периодически возвращаются. Садальский отметил, что сама Алла Борисовна не раз сталкивалась с ограничениями. Её снимали с телепередач, вычёркивали из концертных программ, опасаясь слишком острых фраз со сцены.
"Её снимали, а чиновники были недовольны, что Пугачёвой не было", — вспомнил Садальский.
Артист считает, что сегодня подобные истории просто выгодно "подогревать", ведь Пугачёва — фигура легендарная, каждое упоминание о которой гарантирует внимание аудитории.
По словам Садальского, сейчас "боднуть Пугачёву" стало своего рода модой. Её имя постоянно всплывает в интервью, ток-шоу и блогах. Актёр уверен, что любой, кто хочет быстро оказаться в новостях, находит способ вспомнить певицу — с похвалой или без.
Недавно о ней снова заговорил певец Сергей Савин. Бывший участник проектов Пугачёвой пожаловался, что его "отлучили от всего", когда он начал встречаться с другой известной женщиной. Он намекнул, что именно Примадонна закрыла ему путь в шоу-бизнес, но, как отмечают коллеги, никаких доказательств этому не существует.
Садальский уверен: подобные заявления — просто способ вернуть к себе внимание, ведь без Пугачёвой трудно представить российскую эстраду. Таким образом любое упоминание её имени автоматически делает новость резонансной.
