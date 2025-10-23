Нам мало половин побед: Бузова и Губерниев сделали то, чего никто не ожидал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совместная песня певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева — событие, которого зрители явно не ожидали. Телезвёзды, некогда прославившиеся громким конфликтом в прямом эфире, неожиданно нашли общий язык и объединились ради юбилея телеканала "Матч ТВ". Теперь их дуэт — не просто символ примирения, а настоящий гимн спортивному духу.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Как появилась идея дуэта

Дмитрий Губерниев рассказал, что идея музыкального сотрудничества назревала давно. Обе медийные личности, часто пересекавшиеся на мероприятиях и в эфирах, наконец решили поставить точку в старой истории.

"Всё это давно назревало. Надо было закрыть этот музыкальный гештальт с Ольгой. Благодаря блестящему продюсированию Тины Канделаки, Зураба Матуа на свет появился блестящий хит. В этой песне мы говорим про канал, спорт, Россию, наших замечательных спортсменов и о том, что нам мало половин побед, нам нужны целые победы. И мы готовы с Ольгой пить коньяк по утрам за победы нашего спорта! Но только за победы спорта", — цитирует спортивного комментатора URA.RU.

Эта фраза стала своеобразным символом новой главы в их отношениях. Спортивный пафос, ирония и узнаваемый стиль телеведущего сделали предстоящий выход песни ещё более интригующим событием.

Конфликт, о котором помнят все

История отношений Губерниева и Бузовой началась задолго до музыкального дуэта. Несколько лет назад телеведущий в прямом эфире "Матч ТВ" задал певице провокационный вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам. Тогда этот момент вызвал бурную реакцию: Ольга восприняла фразу как личное оскорбление и не сдержала эмоций. Губерниев позже объяснил, что это была цитата из "Малыша и Карлсона" Астрид Линдгрен, но ситуация уже успела стать одним из самых обсуждаемых эпизодов отечественного телевидения.

Позже Дмитрий публично извинился, и на какое-то время история затихла. Но именно теперь, когда они записали совместный трек, зрители окончательно убедились: былые обиды ушли в прошлое. Сам Губерниев отметил, что топор войны давно зарыт, а с Ольгой они теперь "друзья не разлей вода".

Музыка как способ примирения

Песня, приуроченная к десятилетию "Матч ТВ", станет подарком зрителям и своеобразным напоминанием о том, что спорт способен объединять даже самых разных людей. Губерниев пообещал, что трек получится ярким, разножанровым и неожиданным.

Продюсеры проекта — Тина Канделаки и Зураб Матуа — постарались объединить энергию двух медийных личностей, превратив историю старого конфликта в шоу. Клип на песню выйдет 1 ноября, в день рождения телеканала.

Итог

Музыкальный дуэт, который ещё недавно казался невозможным, стал примером того, как искренность и чувство юмора способны стереть границы. История Губерниева и Бузовой — не просто история двух звёзд, а символ того, что победы — и в спорте, и в жизни — приходят к тем, кто умеет мириться и идти вперёд.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
