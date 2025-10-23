Этапирование Елены Блиновской в колонию: что ждет гуру марафонов за решёткой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Шоу-бизнес

Блогера Елену Блиновскую, осужденную на 4 года 6 месяцев, этапируют в колонию под Костромой. 

Тюрьма
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

Сегодня стало известно, куда может быть направлена Блиновская из СИЗО. По сведениям СМИ, гуру марафонов переведут в ИК-3 посёлка Прибрежный в Костромской области. Этапирование Блиновской из СИЗО "Печатники" может произойти уже в ближайшие недели. Ранее обсуждались варианты с отправкой в ИК-5 в Можайске.

По словам адвоката Игоря Голендухина, ранее осуждённых отправляли во Владимир или Иваново, однако эти колонии сейчас переполнены.

«Я там был в августе этого года, — говорит правозащитник об ИК в Прибрежном. — Колония сама по себе чистенькая, аккуратненькая. Долгое время считалось, что там один из самых "лайтовых режимов". При лимите наполнения до 900 человек там содержали по 350-400. Не курорт, конечно, но жить можно".

Источники отмечали, что сейчас колония заполняется по полной. Сотрудников мест лишения свободы ждёт больше работы.

Блиновская может быть занята швейными работами или выращиванием овощей. По словам адвоката, особенно старательные осуждённые имеют возможность обратиться за условно-досрочным освобождением.

Также сегодня стало известно о наложении ареста на всю недвижимость, оформленную Блиновской на членов семьи. Ранее суд заблокировал её активы на астрономическую сумму — 62 миллиарда рублей. В последние годы до задержания Елена активно скупала дома и целые улицы в различных регионах страны.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
