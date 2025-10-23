Актриса Анна Старшенбаум намекает на эмиграцию: что скрывает её история

Актриса Анна Старшенбаум изъявила желание переселиться жить в Испанию.

Фото: ВК-аккаунт Анны Старшенбаум by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Старшенбаум

Звезда фильма "Мой парень — ангел" записала видео в социальных сетях, в котором призвала подписчиков помочь ей советом.

"Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого проверенные люди агентства, которые помогают с оформлением, переездом и внж в Испанию. Очень, очень надо", — спросила Анна.

Подписчики посоветовали актрисе выбрать другую страну для проживания.

"Приезжайте в Словакию. Нет жары, горы и лес. Рядом Австрия. Цены сравнительно небольшие. А Испания только для туризма", — писали фолловеры под видео.

Это же не первые намёки звезды на эмиграцию. Она уже размышляла над перспективой покинуть Россию. Она рассматривала вариант проживания в Германии.

"В моей жизни подходит время новой главы", — заявляла знаменитость.

