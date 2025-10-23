Секреты крепкого брака: Елизавета Боярская показала, как проводит время с Максимом Матвеевым

Актриса Елизавета Боярская продемонстрировала свежие снимки с мужем, актёром Максимом Матвеевым.
Звезда театра и кино опубликовала новые фотографии вместе с супругом. 39-летняя артистка провела выходной день с супругом, гуляя по музею-заповеднику "Царское Село".
"Дышать, болтать, шуршать, молчать и смеяться", — подписала Елизавета кадры с 43-летним Матвеевым.
На одном из снимков они запечатлены на фоне Большого Екатерининского дворца.
Боярская и Матвеев состоят в браке уже 15 лет, у них двое сыновей. Недавно появились предположения о третьей беременности актрисы. В интернете время от времени возникают слухи о возможном разрыве пары. Например, недавно подобные разговоры вновь всплыли после того, как Елизавета снялась полностью обнажённой в эротической сцене.
Однако супруги каждый раз опровергают подобные слухи, подтверждая крепость своих отношений. Так, недавно Елизавета публично поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
