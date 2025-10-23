Анна Семенович перед свадьбой: две непростые преграды на пути к счастью

Певица Анна Семенович столкнулась с двумя труднопреодолимым проблемами перед своей свадьбой.

Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Анна Семенович

Экс-солистка группы "Блестящие" уже активно готовится к этому событию, составляя списки приглашённых и придумывая оформление ресторана. Свадебное платье она уже выбрала, а родным и близким заверила, что на торжестве будет выглядеть сногсшибательно.

Однако на пути к празднику возникли две проблемы. Основная трудность связана с тем, что её жених Денис Шреер официально все ещё состоит в браке.

По официальной версии, он не может оформить развод, так как его законная супруга проживает в Германии, и для расторжения отношений необходимо пройти множество бюрократических процедур, которыми он сейчас занимается. При этом с Анной он встречается с 2024 года, и времени прошло достаточно, но, как видно, ситуация пока не разрешилась.

Менее серьёзная, но всё же существующая проблема связана с внешностью певицы. Семенович уже некоторое время пытается похудеть. Пока ей удалось сбросить лишь 8 кг.

В недавнем интервью Анна затронула эту тему и объяснила, что всему виной её "мышечная" конституция. То есть, если правильно интерпретировать слова Семенович, то то, что мы видим — это мышцы? Объяснение звучит необычно, но времени, чтобы похудеть к свадьбе, ещё достаточно, особенно учитывая, что дата торжества пока не определена.

Недавно артистка поймала букет невесты на свадьбе знакомой и заявила, что свою свадьбу организует в русском стиле.