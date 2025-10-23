Анна Семенович перед свадьбой: две непростые преграды на пути к счастью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович столкнулась с двумя труднопреодолимым проблемами перед своей свадьбой.

Певица Анна Семенович
Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Анна Семенович

Экс-солистка группы "Блестящие" уже активно готовится к этому событию, составляя списки приглашённых и придумывая оформление ресторана. Свадебное платье она уже выбрала, а родным и близким заверила, что на торжестве будет выглядеть сногсшибательно.

Однако на пути к празднику возникли две проблемы. Основная трудность связана с тем, что её жених Денис Шреер официально все ещё состоит в браке.

По официальной версии, он не может оформить развод, так как его законная супруга проживает в Германии, и для расторжения отношений необходимо пройти множество бюрократических процедур, которыми он сейчас занимается. При этом с Анной он встречается с 2024 года, и времени прошло достаточно, но, как видно, ситуация пока не разрешилась.

Менее серьёзная, но всё же существующая проблема связана с внешностью певицы. Семенович уже некоторое время пытается похудеть. Пока ей удалось сбросить лишь 8 кг.

В недавнем интервью Анна затронула эту тему и объяснила, что всему виной её "мышечная" конституция. То есть, если правильно интерпретировать слова Семенович, то то, что мы видим — это мышцы? Объяснение звучит необычно, но времени, чтобы похудеть к свадьбе, ещё достаточно, особенно учитывая, что дата торжества пока не определена.

Недавно артистка поймала букет невесты на свадьбе знакомой и заявила, что свою свадьбу организует в русском стиле. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
