Один шаг — и буря: фотограф объяснил, почему не извинился после столкновения с Долиной

Шоу-бизнес

История конфликта между Ларисой Долиной и фотографом, случайно задевшим певицу, получила продолжение. Мужчина, оказавшийся в центре внимания после появления видео инцидента в Сети, решил рассказать свою версию случившегося и объяснил, почему не считает себя виноватым.

Как начался конфликт

Инцидент, который несколько недель назад активно обсуждали пользователи соцсетей, произошёл во время прощания с Тиграном Кеосаяном. На кадрах, быстро разошедшихся по интернету, видно, как фотограф, увлечённый работой, случайно сталкивается с Ларисой Долиной. После этого певица резко отреагировала, а видео попало в ленты новостей и породило множество споров.

Сначала пользователи осудили поведение фотографа, обвиняя его в неуважении к артистке. Однако спустя время мужчина сам решил высказаться в соцсетях, отметив, что ситуация оказалась не столь однозначной, как показалось на первый взгляд.

Версия фотографа

"С одной стороны, виноват. С другой стороны, смотря это видео, до конца корить себя не могу. Ну, недоглядел, но ведь и артистка куда-то лезла напролом", — заявил фотограф.

По его словам, в тот момент он был занят проверкой свежих снимков Филиппа Киркорова и просто не заметил, как на него направилась Лариса Долина. Он подчеркнул, что не ожидал, что певица окажется прямо перед объективом.

Мужчина уточнил, что артистка, вероятно, пыталась уйти от внимания других фотографов. Именно это, по его мнению, и привело к столкновению.

"Она решила как-то спрятаться, чуть-чуть как-то так обойти и получила двойную порцию славы. Удар был небольшой. Это совершенно очевидно, если он был бы большой, боюсь, что от Ларисы Александровны ничего бы не осталось", — добавил фотограф.

Общественная реакция

После появления комментария фотографа публика вновь разделилась на два лагеря. Одни пользователи поддержали его, посчитав, что случай действительно мог быть простым недоразумением. Другие продолжили критиковать за неосторожность и невнимательность на мероприятии, где нужно учитывать присутствие звёзд.

Многие отметили, что подобные ситуации часто происходят на красных дорожках — там десятки операторов и фотографов борются за лучший кадр, а звёзды стараются как можно быстрее пройти, чтобы избежать лишнего внимания. В таких условиях столкновения и неудобные моменты неизбежны.