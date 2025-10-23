Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Генетический коктейль: как Денис Клявер определил породу бездомного щенка, которого приютил

Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер назвал породу найденного им на улице щенка, который живёт в семье артиста уже полтора месяца.

Певец Денис Клявер
Фото: Инстаграм Дениса Клявера by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Денис Клявер

Артист в своём аккаунте в соцсетях поделился трогательным видео, где держит в руках молодого пса по имени Фокс. Животное нашёл сын певца Даниил.

Клявер выдвигал версии о том, что он приютил овчарку, корги, джек-рассела или таксу. Исполнитель хита "Когда ты станешь большим" не исключил также, что его пёс породы "двортерьер".

Певец пришёл к выводу, что родители собаки, вероятно, были корги и овчарка, у которых случилась любовь.

"У нас сейчас возраст тинейджеров, мы все такие независимые, уже не подходим к папе, только к маме подходим", — поделился певец наблюдениями о взрослении домашнего любимца.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
