Судьба сыграла в русскую рулетку: как Юрий Лоза чудом избежал гибели в день своего юбилея

Певец Юрий Лоза признался, что за годы своей карьеры не раз попадал в опасные ситуации, но одна из них могла закончиться трагически.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Лоза

Опасный день юбилея

Юрий Лоза вспоминает тот вечер с содроганием. Казалось бы, обычный концерт, привычная дорога до площадки — и ничего не предвещало беды. Однако именно этот день чуть не стал последним в жизни артиста.

По словам музыканта, всё произошло в считанные секунды. Лишь по счастливой случайности Лоза не оказался под ледяным обломком. От удара стекло треснуло, но выдержало, а сам артист отделался испугом.

"Как раз был мой юбилей, мне исполнялось 70 лет. Я должен был выступать на концерте. Когда я в тот вечер вышел на улицу, сел в машину, огромная сосулька рухнула на мою тачку и прямиком задела лобовое стекло. Это был такой треск, такой звук. Я даже перекрестился. Слава богу, меня не задело, а мог бы оказаться без головы", — цитирует певца Общественная Служба Новостей.

Русская зима и её сюрпризы

Случай с артистом стал ещё одним напоминанием о том, насколько опасными бывают сосульки и наледь в крупных городах. Каждый год коммунальные службы фиксируют десятки инцидентов, связанных с падением льда с крыш. В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах такие происшествия нередко приводят к повреждениям автомобилей и травмам прохожих.

Эксперты советуют в зимнее время быть особенно внимательными — не парковаться вплотную к зданиям, обходить участки с нависающим льдом и сообщать о них в управляющие компании.