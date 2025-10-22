Режиссёр спас брак: как посторонний помог Савельевой и Сафонову избежать разрыва

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева рассказала о серьёзном конфликте с мужем Кириллом Сафоновым в начале их отношений. Инцидент едва не привёл к разрыву и сорвал рабочие процессы обоих артистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatarstan.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Саша Савельева

Ссора произошла на этапе становления их романа. Супруги не смогли найти взаимопонимания в важном вопросе, связанном с работой.

"Вечером мы жёстко поругались с Кириллом, недопоняли друг друга", — призналась Савельева.

На следующее утро актёр уехал на съёмки, а певица готовилась к концерту. Оба переживали из-за конфликта, но никто не решался сделать первый шаг к примирению. Эмоциональное напряжение отразилось на рабочем процессе Сафонова.

Режиссёр съёмочной группы заметила состояние актёра и отпустила его для решения личной проблемы. Этот жест позволил паре вовремя обсудить ситуацию.

"Мы поговорили, выяснили ситуацию, пришли к выводу", — пояснила певица.

Савельева отметила, что инцидент стал важным уроком для их отношений. Артисты осознали необходимость открытого диалога и своевременного разрешения конфликтов.