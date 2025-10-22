Режиссёр спас брак: как посторонний помог Савельевой и Сафонову избежать разрыва

Певица Саша Савельева рассказала о серьёзном конфликте с мужем Кириллом Сафоновым в начале их отношений. Инцидент едва не привёл к разрыву и сорвал рабочие процессы обоих артистов.
Ссора произошла на этапе становления их романа. Супруги не смогли найти взаимопонимания в важном вопросе, связанном с работой.
"Вечером мы жёстко поругались с Кириллом, недопоняли друг друга", — призналась Савельева.
На следующее утро актёр уехал на съёмки, а певица готовилась к концерту. Оба переживали из-за конфликта, но никто не решался сделать первый шаг к примирению. Эмоциональное напряжение отразилось на рабочем процессе Сафонова.
Режиссёр съёмочной группы заметила состояние актёра и отпустила его для решения личной проблемы. Этот жест позволил паре вовремя обсудить ситуацию.
"Мы поговорили, выяснили ситуацию, пришли к выводу", — пояснила певица.
Савельева отметила, что инцидент стал важным уроком для их отношений. Артисты осознали необходимость открытого диалога и своевременного разрешения конфликтов.
