Катя Лель поделилась шокирующей историей о встрече с НЛО: что она увидела в небе Москвы

1:53
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель рассказала об очередном столкновении с представителями внеземных цивилизаций. 

Певица Катя Лель
Фото: ВК-аккаунт Кати Лель by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Катя Лель

Исполнительница хита "Мой мармеладный" поделилась историей о том, как столкнулась с неопознанным летающим объектом прямо в самом центре столицы. Артистка опубликовала снимок своей дочери, на котором, по её словам, запечатлён таинственный объект, появившийся в ночном небе над Москвой.

В своём сообщении Лель вспомнила обстоятельства той ночи и подчеркнула, что уверена — это представители внеземных цивилизаций, которые постоянно находятся поблизости и следят за ней.

"Смотрела сейчас фото с доченькой, которые я делала недавно. 1 июня, 2025 года, у ГУМа в центре Москвы случайно увидела, они [НЛО] всегда рядом, наблюдают и оберегают. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу", — высказалась певица под свежим постом в запрещённой соцсети.

Ранее артистка уже делилась своим опытом общения с инопланетными существами и даже давала советы на случай возможной встречи с ними. Катя рекомендовала людям сохранять спокойствие, внутренний баланс и благодарность, а также избегать страха и "низкочастотных вибраций".

По убеждению певицы, инопланетные цивилизации способны принести пользу человечеству и сыграть важную роль в развитии землян.

Катя Лель славится своими невероятными историями о встречах с инопланетным разумом. Она утверждала, что в возрасте 16 лет инопланетяне забрали у неё зубы для изучения её ДНК. Взамен артистка получила сверхъестественные способности, которые позволяют ей оказывать помощь людям на расстоянии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
