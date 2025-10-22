Секрет покоя: почему Павел Прилучный отказался от судебной борьбы за сына

Актёр Павел Прилучный отказался от дальнейших судебных разбирательств по поводу сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Павел Прилучный с детьми

Звезда сериала "Мажор" принял решение не продолжать судебные споры относительно проживания своего сына Тимофея. Его адвокат Оксана Даниелова рассказала изданию "СтарХит", что артист осознанно отказался от обжалования решения суда, поскольку считает главным — счастье и спокойствие ребёнка.

По словам юриста, в последнее время Агате удалось наладить контакт с сыном и устранить прежние недопонимания, что стало важным шагом к гармонии в семье. Сейчас Тимофей живёт вместе с матерью и чувствует себя комфортно и спокойно, а это, как подчеркнула Даниелова, является абсолютным приоритетом для Павла.

Она отметила, что Прилучный не намерен вмешиваться в решение суда и категорически против подачи апелляции. Его позиция остаётся неизменной: во всех вопросах, касающихся семьи, актёр руководствуется исключительно интересами своих детей и старается обеспечить им максимально стабильную и доброжелательную атмосферу.

С августа 2024 года актёр Павел Прилучный и его бывшая супруга Агата Муцениеце находятся в судебном споре относительно 12-летнего сына Тимофея. Прилучный настаивает, что мальчик хочет проживать с ним и его новой женой Зепюр Брутян, однако, по его словам, Муцениеце мешает этому желанию.

Летом 2025 года Головинский районный суд Москвы вынес решение о том, что Тимофей останется жить с матерью. Кроме того, суд отказал Прилучному в просьбе освободить его от уплаты алиментов.