Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Тихая эпидемия костей: названа главная причина, о которой молчат до первого перелома
Забудьте про жимы и приседы — это упражнение создаёт форму ног быстрее
Граница на замке: Литва закрыла КПП с Белоруссией из-за загадочных аэростатов
Украина блефует: Киев раздает пустые обещания Западу
Чернигов объят пламенем: Россия нанесла удар в сердце ВСУ
Счётчик запущен: ХАМАС получил последний шанс от Трампа
И умерли они в один день: ВС РФ уничтожили офицеров ВСУ под Харьковым
Сосновое золото под ногами: как хвоя превращает обычный сад в живой оазис

Шерлок Холмс против Конана Дойла: какие мысли посетили Алексея Воробьёва в музее сыщика

Шоу-бизнес

Певец и актёр Алексей Воробьёв поделился своими размышлениями после посещения дома-музея Шерлока Холмса в Англии.

Певец Алексей Воробьёв
Фото: Инстаграм Алексея Воробьёва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Алексей Воробьёв

Его поразил тот факт, что в мире существует музей, посвящённый вымышленному персонажу, но при этом не существует музея самого автора — сэра Артура Конан Дойла. Музей открылся 27 марта 1990 года в Лондоне.

По мнению Воробьёва, это наглядно показывает, насколько глубоко персонаж вошёл в культуру и насколько сильно затмил своего создателя. Он отметил, что, возможно, именно поэтому писатель при жизни столь болезненно воспринимал оглушительную славу своего детектива.

Артист напомнил, что Артур Конан Дойл по праву считается одним из величайших авторов в мире, однако его отношения с собственным героем были далеки от гармоничных. Со временем, когда популярность Шерлока Холмса стала буквально повсеместной, писатель почувствовал, что его творение перестало быть просто литературным образом — Холмс стал самостоятельным культурным феноменом, заслонив имя своего создателя. Люди боготворили детектива, забывая, что за ним стоит живой человек с пером в руке.

По словам Воробьёва, именно это чувство ревности и усталости от тени собственного героя подтолкнуло Дойла к решению "убить" Холмса. Писатель сделал это в знаменитой сцене на Рейхенбахских водопадах, где детектив погиб в схватке с профессором Мориарти. Для Дойла этот поступок был не просто художественным выбором, а актом личного освобождения — попыткой избавиться от давления образа, который стал для него бременем.

Однако, как отметил Воробьёв, последствия оказались неожиданными: общество восприняло смерть Холмса как национальную трагедию. Поклонники устроили настоящий бунт, выражая негодование и даже требуя возвращения героя. Под натиском общественного мнения Дойл был вынужден воскресить своего персонажа, словно от этого зависела его собственная судьба.

Сегодня, спустя более века, когда сам писатель давно стал частью истории, интерес к Шерлоку Холмсу не только не угас, но и продолжает расти. Воробьёв обратил внимание, что при всём уважении к Конан Дойлу, музея, посвящённого автору, так и не появилось, в то время как музей Холмса по-прежнему собирает тысячи посетителей со всего мира.

По мнению артиста, эта история — яркий пример того, как творение может превзойти своего создателя и зажить собственной жизнью. Шерлок Холмс давно стал культурной иконой, существующей независимо от имени человека, который его придумал. Воробьёв подчеркнул, что судьба Дойла и его героя напоминает о том, насколько тонкой может быть граница между гением и его вдохновением, и как порой общественное восприятие способно размыть эту грань до неузнаваемости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Либо экономика, либо существование: Кремль сделал выбор
Либо экономика, либо существование: Кремль сделал выбор
Последние материалы
Не доехали до пьедестала: подробности ДТП с детской командой
Спецназ в конфетной упаковке: Дмитриев приехал в США не с пустыми руками
Чем хуже погода, тем крепче дружба: как морозы заставляют понимать питомца без слов
Тайный пакт раскрыт: союзник США вооружил Китай до зубов
Дыра в бюджете: как Франция теряет авторитет на международной арене
Песня Ближнего Востока: Израиль и США договорились о демилитаризации Газы
Большой театр, маленькая бутылка: Волочкова не ожидала такого финала вечера воспоминаний
Запад сдался: 65 стран подписали конвенцию ООН, которую придумала Россия
Разведчик из ада: ликвидирован штаб-сержант ВСУ, убивавший жителей Донбасса
180 миллиардов евро под угрозой: Бельгия боится отдать деньги Украины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.