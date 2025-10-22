В доме Пресняковых праздник: музыкант трогательно обратился к 5-летнему сыну в особый день

Певец Владимир Пресняков трогательно поздравил с днём рождения сына Ивана, который появился на свет в браке с певицей Натальи Подольской.

Певец Владимир Пресняков с сыном

В звёздной семье праздник — младшему сыну артистов исполнилось пять лет.

Певица назвала его своим обожателем и подчеркнула, что он полностью завладел её сердцем и вниманием. Она отметила, что Иван — самый ласковый, заботливый и внимательный помощник в её жизни, а также её душа и любовь всей жизни.

Наталья рассказала, что время словно останавливается, когда они обнимаются и устраивают маленькие соревнования, кто кого крепче обнимет. По словам самого мальчика, он появился на свет, чтобы любить, и мама пожелала, чтобы с годами в сыне только укреплялись все его лучшие качества и стремления.

Певица подчеркнула важность доброты в жизни, умения дарить и замечать добро. Подольская заверила, что любит сына всем сердцем и считает, что любить его больше невозможно.

Пресняков опубликовал в социальных сетях фото с сыном и тоже обратился к наследнику.

"Любимый мой сыночек, Иванушка! Я очень рад и счастлив, что ты выбрал именно меня своим папой. Я желаю тебе, чтобы ты принёс в этот мир искусство, доброту и любовь. С днём рождения, мой Ваня. Я очень люблю тебя и всегда буду с тобой. Твой Папа", — написал певец под снимком.

Подольская признавалась, что мечтала о ребёнке, однако путь к материнству оказался непростым. Супруги неоднократно проходили обследования в клиниках, но врачи не могли установить причину, по которой певице долгое время не удавалось забеременеть.

Долгожданное чудо произошло в 2015 году, когда у пары появился первенец Артемий, родившийся в день годовщины их свадьбы. Спустя пять лет в семье Преснякова и Подольской родился Иван.

За годы совместной жизни в интернете неоднократно появлялись слухи о разладе между супругами. Однако сами Владимир и Наталья ни разу не подтверждали информацию о возможном разводе.