Тайное торжество и высшая награда: как Михалков встретил юбилей в кругу избранных

Режиссёр Никита Михалков отметил 80-летний юбилей в центре Москвы. Торжество прошло в ресторанах Аркадия Новикова на Поварской улице.
По информации Telegram-канала "Трапезник", для обеспечения безопасности праздника были приняты особые меры. Район патрулировали сотрудники Росгвардии, а движение на прилегающих территориях ограничили.
В день рождения Владимир Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного. Награду режиссёр получил за вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа.
В преддверии юбилея Михалков дал интервью kp.ru и подчеркнул верность своим принципам.
"У меня нету вот этого: "Вы с кем разговариваете, вы хоть знаете, кто я?!"", — отметил он.
Михалков также признался, что не ощущает свой возраст. По его словам, он сохраняет прежнее мировоззрение и спокойно относится к известности.
