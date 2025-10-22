Тайное торжество и высшая награда: как Михалков встретил юбилей в кругу избранных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Режиссёр Никита Михалков отметил 80-летний юбилей в центре Москвы. Торжество прошло в ресторанах Аркадия Новикова на Поварской улице.

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

По информации Telegram-канала "Трапезник", для обеспечения безопасности праздника были приняты особые меры. Район патрулировали сотрудники Росгвардии, а движение на прилегающих территориях ограничили.

В день рождения Владимир Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного. Награду режиссёр получил за вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа.

В преддверии юбилея Михалков дал интервью kp.ru и подчеркнул верность своим принципам.

"У меня нету вот этого: "Вы с кем разговариваете, вы хоть знаете, кто я?!"", — отметил он.

Михалков также признался, что не ощущает свой возраст. По его словам, он сохраняет прежнее мировоззрение и спокойно относится к известности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
