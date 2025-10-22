Талант есть, но особенный: Соседов усомнился в популярности одной из главных российских звёзд

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал своё мнение о певице Zivert. В интервью Telegram-каналу "Звёздная пыль" он раскритиковал творчество артистки, назвав его "домашним" и не рассчитанным на широкую аудиторию. При этом критик признал, что у певицы есть талант, хотя и специфический.

"Вы знаете, мне непонятен большой успех этой артистки. В моём понимании это камерное творчество для небольших клубов, для какого-то узкого круга людей. Для меня это домашнее пение", — сказал Сергей Соседов.

Камерная певица с массовым успехом

По словам Соседова, Zivert — не поп-дива и не артистка для стадионов, а исполнительница, которая звучит органично только в небольших залах. Критик отметил, что её песни построены на парадоксах и странностях, а тексты — на сленге и символах, понятных далеко не всем слушателям. Он подчеркнул, что ему сложно понять, о чём именно поёт артистка, хотя в музыке чувствуется оригинальность и индивидуальность. Сергей также вспомнил эпизод на шоу "ВИА Суперстар!", когда один из участников пел песню Zivert "Мутки", а ему послышалось слово "лодки".

Парадоксы популярности

Zivert по-прежнему собирает залы и занимает топ-позиции в чартах. Её композиции вроде Life, Beverly Hills и Credo давно стали хитами. Однако для музыкальных критиков этот феномен остаётся загадкой: сочетание "винтажного" звучания и нарочито модного визуального стиля, по мнению экспертов, привлекает не всех. Одни видят в ней современную поп-икону, другие — артистку, играющую в ретро.

Творчество для "своих"

Zivert действительно нередко обращается к эстетике 80-х и 90-х годов: от синтвейв-мотивов до костюмов в духе старых музыкальных шоу. Возможно, именно эта атмосфера ностальгии делает её музыку близкой определённой аудитории — людям, уставшим от шаблонов попсы, звучащей по радио. Но для других слушателей, привыкших к понятным текстам и предсказуемым ритмам, такие песни могут показаться чересчур своеобразными.

"У неё есть талант, но он такого камерного свойства. Но это моё мнение. Она не моя певица, как говорится. У меня другие музыкальные герои. Если она кому-то нравится — ради бога", — добавил Сергей Соседов.

Почему Zivert остаётся востребованной

Несмотря на критику, певица остаётся одной из самых заметных фигур российской поп-сцены. Билеты на её концерты раскупаются заранее, клипы набирают миллионы просмотров. Музыкальные продюсеры объясняют успех Zivert тем, что она предлагает редкое для отечественного шоу-бизнеса сочетание ретро-атмосферы, визуальной эстетики и узнаваемого тембра.

Кроме того, артистка активно взаимодействует с аудиторией в соцсетях и выстраивает имидж "девушки из соседнего двора", что вызывает доверие у фанатов. Её тексты — это не просто набор рифм, а попытка передать личные переживания, что и делает песни близкими многим слушателям.

Певица вне рамок формата

Критика Соседова — не первый случай, когда Zivert упрекают в излишнем отклонении от привычного звучания. Ранее некоторые коллеги по сцене отмечали, что её стиль сложно вписать в традиционные категории: она сочетает элементы диско, электроники, фанка и лирического попа. Для радиостанций это непросто, но именно индивидуальность помогает певице удерживать внимание аудитории.